09/20 各報重點新聞一覽

2018-09-20 06:09

自由時報

全國首張直升機搜救費請求單 6登山客需攤92萬

全國首例！花蓮縣消防局近日開出全國首張「直升機搜救費用請求單」，向今年二月闖入未開放路段而發生意外的登山隊，請求支付九十二萬二五七八元，六名隊員每人得「付帳」十五萬三七六三元；消防局強調，希望藉此落實「使用者付費」原則。

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台大團隊研究新發現 化療不掉髮露曙光

掉髮是化療與放射治療常見的副作用，在癌症患者心中更是排名第二嚴重的副作用，目前尚無有效的治療或避免方法。台灣大學醫學工程研究所的研究團隊發現，以Wnt蛋白活化毛囊球基底部位的非典型幹細胞，在動物實驗中證實可預防化療與放療後的掉髮，甚至可望應用在治療禿頭上。此研究已在國際期刊Cancer Research網路版發表，受到國際媒體重視與引述報導。

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被搶爆頭 老闆選擇原諒 彩券行開頭彩

台中市西屯區一家彩券行年初遭搶匪闖入，歹徒持榔頭攻擊陳姓女老闆，搶走保險箱內總價百萬的現金及彩券後逃逸，陳女顱內出血送醫搶救，保住一命，搶匪兩天後落網；陳女出庭時選擇原諒搶匪，上週她去還願，住持幫她加持祝福，結果本週一彩券行就開出今彩539頭獎，昨天彩券行放鞭炮慶祝，鄰居們說，真的印證「有量就有福」這句俗諺。

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蘋果日報

台駭客1元買502支iPhone 破解Apple Pay 沒刷1565萬竟訂購成功

「有人刪了fb（臉書）創辦人留言。」5年前這篇文章在網路瘋傳，不久，當時僅19歲的故事主角張啟元被媒體找到，一炮而紅。近年他「以駭止駭」，陸續挑戰超商與客運售票系統，引發正反評價，這次他踢館Apple Pay，秀出1元買下總價逾1500萬元的502支iPhone交易截圖，昨引爆Apple Pay到底是否有漏洞的討論。

惹眾怒 落跑山友再道歉 女兒臉書反咬義消先跑

台電員工葉生錦獨攀中央山脈南三段，兩度求救卻在第一次不告而別，令搜救人員身陷險境，葉男女兒事後還在臉書指控救人的義消先跑了，引起警義消及全民公憤。葉男昨天偕妻到南投縣消防局第三大隊道歉，遭在場義消強行扯下口罩並嗆聲，葉男卻聲稱獲救過程「忘記了」。被指落跑的義消金國良還原經過，怒罵葉男「靠夭」，南投縣消防局則決定向葉男求償150萬元搜救費用。

聯合報

政府宣示打假新聞 官員爆料卻不斷

蔡英文總統最近多次對假新聞說重話，行政院秘書長卓榮泰昨天更說，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）要求廣電媒體報導必須經過查證，否則最高可罰款兩百萬元，希望各單位善用法律授權的政策工具。政院指示各部門跟進「打假」時，從中央到地方政府，卻有不少人站出來「吹哨」，檢舉違反行政中立情事，屢讓官員請辭，也讓政府頭痛。

文金三會 平壤宣言 結束敵對

第三次「文金會」十九日進入峰會第二日，南韓總統文在寅和北韓國務委員長金正恩於平壤百花園迎賓館會談後，簽署「平壤共同宣言」，結束兩韓敵對狀態，並採取具體措施落實朝鮮半島無核化。南韓青瓦台指出，這代表兩韓事實上宣布戰爭狀態結束，也等於簽署互不侵犯協議。

中國時報

簽署《平壤共同宣言》 兩韓承諾終戰

文金峰會出現重大突破！南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩19日簽署《平壤共同宣言》，承諾消除朝鮮半島戰爭風險，共建無核和平家園，形同簽訂了「互不侵犯協定」。金正恩並將在近期訪問首爾，成為歷史上第一個訪問南韓的北韓最高領導人。為了顯示兩韓一家親，金正恩今日將親自陪同文在寅登上朝鮮民族聖山白頭山（即長白山），雙方並宣布將共同申辦2032年奧運會。

施振榮籲加速轉型升級

陸美貿易戰升溫，我國電機設備、零組件產品都將受到衝擊，兩岸資通電子供應鏈關係也受到連鎖效應；宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮昨日表示，台灣半導體、科技產業，靠知識分子、技術人員創造經濟奇蹟，現在面臨國際經貿變化，一定要轉型、升級，讓所有產業進入工業4.0，建立迎向未來的願景。