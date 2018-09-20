日本旅展20日登場 觀光局率200名大軍行銷台灣

擔任台北觀光大使的日本知名演員加藤和樹（左）與觀傳局局長陳思宇、台北市吉祥物熊讚熱情相見歡。（台北市觀傳局提供）

2018-09-20 00:37

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕亞洲最大且具指標性的旅展「日本旅行博覽會」（Tourism EXPO Japan）預定20日到23日在東京國際展示場舉辦，台灣今年由交通部觀光局長周永暉及觀光協會會長葉菊蘭，帶領由200人組成的台灣觀光產業代表團參展，19日在東京帝國飯店接連舉辦商談會、講座及晚宴，希望向日本民眾促銷台灣旅遊，早日突破日本市場200萬人次目標，以拉近日台交流人數的不平衡的現況。

旅展期間觀光局和文化總會也將分據東京人潮最多的晴空塔與上野公園舉辦台灣節活動，以美食推廣台灣觀光。另外，台北市19日也在東京舉行記者會，宣布由日本知名演員加藤和樹擔任台北觀光大使，並與觀傳局局長陳思宇、台北市吉祥物熊讚熱情相見歡。台北對日本旅客推出「Feel Taipei 感受台北旅溫度」專案邁入第3年，陳思宇表示，今年加上副標「台北小旅」，希望強化台北市品牌在日本的認知度。

今年東京旅展，台灣館以「Meet Colors！Taiwan」為主軸，展館設計兼具美感與質感，且強調文化科技感的嶄新視覺，強力行銷宣傳台灣。周永暉在晚宴致詞時提出了旅遊業、交通運輸業及旅遊形態三個同心圓的概念，他希望大家能心連心手牽手，為台日旅遊業提供給同胞和日本朋友更好的旅遊環境，並為2020年東京奧運帶來的觀光商機齊心努力。

駐日代表謝長廷致詞時提到北海道震災時的經驗，他表示震災後爭取航班將台灣旅客送走後，在新千歲機場遇到兩組台灣家族旅客，原本以為他們沒搭上飛機，後來才發現他們剛到北海道，謝長廷說震災後第一批到北海道的旅客就是台灣人，顯見台灣是很愛日本的，希望災區的觀光很快能恢復。

主辦旅展的日本旅行業（JATA）會長田川博己表示，日台雙方的觀光交流人數希望能達到700萬人次目標，不過葉菊蘭會長向日方反應目前是處於一個非常失衡（unbalance）的狀態，她非常希望能趕快平衡，所以在致詞時開玩笑地表示，她要給現場的日方業者一點壓力，請大家加把勁。葉菊蘭在敬酒時也回應，原本不想再講「失衡」這句話，不過既然田川自動自首，顯見她的意思已經傳達了，葉菊蘭表示，今年年底台灣也有一個旅展的活動，還有花博活動，邀請大家來光臨。

日本旅行業副會長坂卷伸昭，也感受到葉菊蘭的施壓，說他一聽到台灣兩字，馬上想起葉菊蘭的臉，還有「平衡」（balance）二字。為了表示誠意，他26日將偕太太訪台，前往台北和台中等城市，他還開玩笑地說，這趟旅行會關係到他的家庭美滿，所以台日關係良好是一件很重要的事。

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