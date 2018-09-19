高市府爭取到2.2億元治水 仍需55億元改善瓶頸段

圖為代市長許立明視察大寮區鳳林三路三百四十四巷淹水情形。（記者陳文嬋翻攝）

2018-09-19 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕823大雨造成高雄積淹水，大多是偏郊低窪地區，水利局針對急需改善瓶頸段，已爭取到中央2.2億元經費，將推動永安北溝排水等7項工程，預計明年中全面完工，後續盤點仍需約55億元，將持續向中央爭取經費，藍綠民代表達支持市府，協助改善易淹水瓶頸段。

高市8月23日下起強降雨，最大時雨量111毫米，造成積淹水面積880公頃，比凡那比時颱風減少8倍積淹水面積，且大多是偏郊低窪地區，包括岡山潭底地區、永安新港里等，市區積淹水雨停立即消退，治水策略重點放在偏郊積淹水地區的區域排水整治工程，市區部分採取雨水下水道瓶頸段的改善。

水利局已爭取到中央前瞻計畫2.2億元，將推動7項整治工程，包括岡山土庫排水、永安北溝排水等，預計明年中全面完工，後續盤整仍需約55億元，包括大寮區林園排水等，將持續向中央爭取經費。

根據市府統計，中央歷年來給高雄的治水預算是162億元，遠不及台北治水預算10分之1，國民黨議員李雅靜認為治水工程攸關民眾生命安全，全力支持市府向中央爭取治水經費，要求市府做好整體通盤考量，她更提出滯洪池加蓋理念，近年來氣候異常，滯洪池應多元化運用，達到雨汛期滯洪、乾旱期解「渴」效用。

民進黨議員張漢忠表示，55億元相較北市上千億元治水預算是九牛一毛，更是地方人民的「救命錢」，中央應重視地方民意，不能打折扣，綠營將由高雄市長候選人、立委陳其邁領軍，串聯在地11名立委一起爭取中央經費，解決民生淹水之苦。