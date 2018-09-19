大溪老城區民宿申設掛零 市府設「諮詢中心」求破蛋

大溪老城區的巴洛克式建築。（記者李容萍攝）

2018-09-19 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部觀光局今年公告修正民宿管理辦法，開放「據人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿，桃園市大溪老城區為觀光勝地，符合管理辦法條件，北從康莊路、東接慈湖路、南至康莊路（大漢街口）、西以臨大漢溪崖線為界，以內範圍皆能申請，但礙於不少民眾不諳法令，至今尚無民眾提出申請。

市府觀光旅遊局為讓老城區居民更了解申請民宿規定，由市府委託在地團體、財團法人大嵙崁文教基金會，協助調查老城區內民眾申設意願及土地建物現況，並規劃「民宿設立諮詢中心」19日下午在大溪區中山路29號的大嵙崁故事館掛牌成立，將舉辦法規說明會、民宿經營輔導課程，以加速該區民宿設置。

觀光旅遊局長楊勝評表示，大溪老城區擁有豐富歷史故事，巴洛克式建築為大溪老街特色，近年新增木藝生態博物館，加上周邊月眉休閒農業區、山豬湖生態公園、慈湖、石門水庫等景點，長期為遊客絡繹不絕的觀光熱點，尤其每逢假日，老街總是人聲鼎沸，但過去受限於土地使用管制，老城區無法申設民宿，致大溪住宿能量不足，無法供遊客駐足休憩。

「民宿設立諮詢中心」掛牌後，希望藉此機會，鼓勵設置民宿，進而成為桃園民宿的示範點，並讓申設後的民宿彼此間也能相互合作，以增加在地商機，發展大溪夜間觀光。