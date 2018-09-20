世新要新生多繳「這筆錢」 挨批「變相調漲學雜費！」

世新大學勞動權益行動小組發現，今年度入學新生的註冊費上「電腦及網路通訊使用費」較過去的「電腦實習費」多出520元，調漲近4成，怒轟根本是「變相調漲學雜費！」（資料照）

2018-09-20 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北世新大學今年6月原擬調漲107學年度學費，送教育部審議遭駁回，「世新大學學生勞動權益行動小組」卻發現，今年度入學新生的註冊費上「電腦及網路通訊使用費」較過去的「電腦實習費」多出520元，調漲近4成。勞權小組怒轟根本是「變相調漲學雜費！」

世新勞權小組昨天（19日）透過臉書發文指出，上個學期雖然成功阻擋學費調漲，不過根據107年新生註冊單發現，舊生原本的收費名目為「電腦實習費」1370元，改為「電腦及網路通訊使用費」，須繳交1890元，調漲3.8％。且過去當學期若無選修電腦教室的課，能獲得全額退費，現在就算沒有使用電腦教室，新生仍須繳交750元。

另外世新大學也將碩、博士生學費從40178元調漲為41182元、雜費從8105元調漲為8308元，學雜費漲幅2.5％。勞權小組強調，以上兩項學費調漲變動，學校均在無任何公開向學生進行說明與討論的情況下便自行調漲。據調查，其中電腦及網路通訊使用費的決議更是在只有校方高級主管才能參加的小型會議上通過，直指校方「黑箱作業」。

勞權小組19日中午於校內進行快閃行動，拿著麥克風及「學店開張」抗議牌，向學生說明校方調漲情況，呼籲學生關心自身權益，並透露最快會在下週有進一步行動。

相關連結