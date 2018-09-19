台中花博全國走透透 3首長為桃竹縣市週優惠宣傳

鄭文燦（左起）、林佳龍、林智堅3位市長簽署「台中宣言」。（記者李容萍攝）

2018-09-19 23:49

〔記者李容萍／桃園報導〕台中世界花卉博覽會展期今年11月3日至明年4月24日，規劃豐原、后里與外埔等3個展區、7個場館及30個來自世界各國的國際庭園，台中市長林佳龍19日下午帶領花博吉祥物石虎家族及歐米馬，抵達桃園市宣傳花博，並與桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅簽署「台中宣言」，同台為「縣市週」活動宣傳。

台中花博期間將舉辦「縣市週」活動，桃園市的「縣市週」為12月10日至14日，新竹縣市為明年3月25至29日，遊客只要在「縣市週」活動期間在購票窗口出示身分證明文件，享有花博門票半價的優惠。

鄭文燦表示，花博不只是一個活動，透過花博將使台中站上世界舞台，讓台灣被世界看見，相信各縣市都會支持台中花博，讓花博成為台灣的亮點。「台中宣言」代表著台灣的新價值，有許多國內外城市參與連署，這樣的城市交流模式也值得其他地方政府參考。桃園與台中曾共同舉辦「新興城市論壇」，透過該論壇向台中學習如青創、智慧機械等方面的城市治理經驗。

林佳龍表示，台中世界花卉博覽會以「花現GNP」為主題，展現綠色生產（Green）、自然生態（Nature）及人文生活（People）的理念，除邀請國立台灣美術館、國立故宮博物院、奇美博物館和日本東京富士美術館等4大美術館進行花卉相關典藏品的展出，也邀請100個城市共同簽署「台中宣言」，推廣花博的理念，促進台中的城市及文化交流，預計將吸引800萬人次參觀。

林智堅也說，台中世界花卉博覽會將讓國人看見台灣花卉的軟實力，台中花博的GNP理念是城市治理的重要一環，未來新竹市將與台中市進行更多城市交流，共同為邁向永續發展城市而努力。