新竹工業區兩側路邊車停整排 民怨妨礙通行

新竹縣民抱怨，新竹工業區光復路等主要聯外道路，多為雙向兩線道甚至僅單線道，但兩側路邊長期停放整排車子，且往來大型車輛多，擔心有妨礙行車視線及影響通行之虞！（記者廖雪茹攝）

2018-09-19 21:51

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣民抱怨，經濟部工業局新竹工業區光復路等主要聯外道路，多為雙向兩線道甚至是單線道，但兩側路邊長期停放整排車子，宛如自家停車場，加上往來大型車輛多，擔心有妨礙行車視線及影響通行之虞！

縣府警察局新湖分局交通組表示，有關汽車是否違規停車，依據現場標誌、標線等道路工程為準，黃線為禁止停車線、紅線為禁止臨時停車線、白實線為路面邊線，白實線外側的路肩可以停車，但如果車身佔用車道妨礙他車通行，即屬違規停車。

新竹工業區服務中心主任吳璀原表示，工業區成立40年來，廠商規模不斷擴大，員工數也跟著增加，原有道路規劃和停車空間顯有不足的情況。他在5月接任後注意到此議題，除函文警方協助，也請光復路等道路周邊廠商配合，規劃妥善的停車場，並提醒員工不要違規停車。

對此，新湖警分局、新竹工業區服務中心、湖口鄉公所等，預計20日將會同現勘，共同討論停車秩序相關事宜，以維護用路人的安全。湖口鄉長林志華說，公所多次接獲鄉親抱怨，新竹工業區的路邊停車嚴重、路面坑洞多，希望工業局能夠正視。

新竹工業區光復路、漢陽路等主幹道，兩側路邊停滿了車子，部分車輛甚至覆蓋帆布長期停放。路邊停車除容易妨礙視線，也常見大型車會車困難，機車、自行車騎士穿梭車縫間，險象環生。

新湖警分局表示，依據交通部2010年8月5日函示，現行法令對於車輛停放慢車道無處罰規定，是否違反停車管制規定，依其具體違規事實舉發。意即，停放路邊的車輛如佔據慢車道範圍過大，造成來往通行車輛需跨越分向限制線等情況，依「道路交通管理處罰條例」第56條第1項第5款「於顯有妨礙其他人、車通行處所停車予以舉發」，可處600以上、1200元以下罰鍰。