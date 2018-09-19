內政部審議通過南鐵地下化用地徵收案 市府：邁向新里程碑

內政部土地徵收審議小組審議通過台南市區鐵路地下化計畫東區及北區用地徵收案。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-19 21:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕內政部土地徵收審議小組今（19）日審議通過台南市區鐵路地下化計畫東區及北區用地徵收案，市府表示，經過多年努力，終於進入新里程碑，將依法辦理徵收公告、通知及發放補償費等徵收作業，並盡最大努力溝通，應不至到「強制拆除」地步。

市府表示，東區、北區用地範圍內公有土地使用10.23541公頃，佔81.8%，私有土地2.27685公頃，佔18.2%，所取得土地皆做為鐵路地下化使用，完工後開闢為1條25~40米南北向公園道。

市府表示，交通部鐵道局亦依土地徵收條例規定，舉辦多場協議價購會及持續與各所有權人個別進行協議價購，努力取得所有權人支持及同意，至今（107）年9月10日，東區協議價購取得私有土地面積1.037582公頃，已達用地面積65.2%；北區協議價購取得之私有土地面積0.467360公頃，已達用地面積68.19%。

代理市長李孟諺表示，南鐵地下化案終於進入新里程碑，已有超過6成同意協議價購，其餘剩下的住戶，市府會以最大善意持續溝通並配合專案照顧住宅，而且市府已公告調高合法建物1至2成地上物徵收價格，提高住戶意願，應該不至於需要到「強制拆除」地步。

交通部鐵道局在核准徵收公告之前，仍將持續與所有權人進行協議價購。