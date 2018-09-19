超量警告！ 高麗菜農水災後搶種 農糧署發警訊

農民在水災過後搶種高麗菜，農糧署監控發現，現在全台高麗菜的栽種面積已達211公頃，呼籲農友調整生產規劃。（記者顏宏駿攝）

2018-09-19 20:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年8月間台灣中南部蔬菜產區出現連日豪雨，許多蔬菜田因過溼無法耕犁栽種而未播種，時序進入9月後，農民紛紛整地種植菜苗，農糧署監控發現，現在全台高麗菜的栽種面積已達211公頃（合理面積為180公頃），農糧署中區分署今天呼籲農友自9月中旬起調整生產規劃、分批減種或轉作，以確保將來合理收益。

行政院農業委員會農糧署表示，0823連續豪雨造成中南部部分蔬菜田區淹水及土壤過濕無法耕犁，9月上旬起氣候轉晴，農民開始整地種植，導致甘藍種植期過於集中，依據該署大宗蔬菜供育苗量系統資料顯示，9月上旬甘藍種植面積達蔬菜價格已回穩，農民切勿搶種。

官員指出，依歷年產銷資料評估，甘藍種植規模維持每旬180公頃，可保有合理價格，但依據大宗蔬菜供育苗量系統資料顯示，9月上旬甘藍種植面積為211公頃，已超過合理種植面積，有災後復耕集中種植情形。

該署強調，為維持合理生產面積及農民收益，農政單位除適時掌握蔬菜種植面積發布警訊，同時請地方政府、公所及農民團體協助宣導農民瞭解全臺該項蔬菜種植趨勢，預為評估下一批種植計畫。該署建議農民購苗種植前可參閱「大宗蔬菜供育苗資訊」專區網頁資訊，審慎評估種植風險，切勿集中種植，以維護收益。