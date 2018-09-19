大古山種植八萬株野百合、系列活動10月登場

2018-09-19 21:06

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕桃園市政府為發展蘆竹區大古山的觀光產業，將於大古山頭及山腳、山鼻、外社、坑口社區種植8萬株野百合，並於10月13日至25日舉辦系列活動，將當地景觀、生態結合產業發展，提升大古山休閒農業區亮點，系列活動有田裡撈魚、摸蜊仔體驗、百合復育種植、草仔粿DIY、百人搓湯圓、懷舊音樂及秘境小旅行等，詳情可至大古山休閒農業區發展協會FB官方粉絲頁查詢。

農業局林務科長陳仁信表示，大古山位於林口台地末端，早年稱為「大崙尖」，海拔151公尺，可俯看蘆竹、大園和桃園國際機場，是蘆竹著名的看夜景景點，過去生長許多野百合，近年來卻幾乎消失了，農業局與地方合作發起復育野百合活動，去年種植5000株，今年決定擴大種植，希望能發展成為大古山觀光特色。

他說，野百合是台灣原生種，學名台灣百合，野百合適應環境能力很強，可生長在差異極大的生態環境，台灣南從屏東，北至東北角風景區沿海及各小島，如蘭嶼、綠島，地點從海岸邊到海拔3千多公尺的高山上都可發現到它們的蹤跡，以往大古山遍地都是野百合，也是當地人共同的記憶。

這場名為「2018大古農情•百合FUN華-大古山野百合熱身種植」活動，主場活動於10月21日上午10時在大古山福山宮舉辦，市長鄭文燦將邀請地方人士共同種植2千株野百合，周邊更將陸續種植8萬株野百合，明年5月的大古山將處處可見野百合綻放美景。

主辦單位除主辦系列活動外，活動期間還可以參加攝影比賽，得獎者可獲得比賽獎金，上網投票還能獲得投票抽獎禮，透過網路報名參加活動，報名成功者可享有商家優惠折扣；活動期間皆設有免費接駁車，民眾可多加利用，詳情可至市府農業局局官網、市府農業局FB官方粉絲頁、大古山休閒農業區發展協會FB官方粉絲頁等網站查詢。