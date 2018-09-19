老闆娘幾乎不喝水 長出超大鹿角狀腎結石

2018-09-19 22:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕50歲的李姓洗衣店老闆娘有腎結石體質，常在高溫、大量流汗的環境工作，卻幾乎不喝水，腎結石長期累積成7.5公分的「完全性鹿角狀結石」，把左腎集尿系統全塞滿了，去年6月腎盂腎炎發燒住院，差點腎衰竭得洗腎。

中國醫藥大學附設醫院泌尿科醫師謝博帆指出，腎結石是尿液中的礦物質結晶物累積在腎臟，結石在腎臟時都不會痛，常被輕忽，等掉到輸尿管或膀胱才讓人痛到打滾，因此風險族群要多喝水，平常讓小結石隨尿液排出，否則就算是小結石也可能引發感染，甚至會致命。

謝博帆說，腎結石一般如果小於2公分可用體外震波碎石術，大於2公分採經皮腎造廔取石術，從腎臟挖洞再震碎結石，但李婦的腎結石巨大且分支多，是個完全性鹿角狀結石，把左腎集尿系包括腎盂、大小腎盞的分支都塞滿了，為減少腎臟出血等風險，選擇自費的軟式輸尿管鏡碎石術治療。

謝博帆以軟式輸尿管鏡從尿道進入腎盂，以雷射清除腎結石，沒有傷口，但結石太大，必須分階段清除，每2個月做1次，歷經5次清除，剩1.8公分的腎結石，之後會再以健保給付的體外震波碎石術治療。

李小姐昨天現身分享經驗說，弟弟之前也因腎結石就醫治療，原本也不太喝水，現在看她嚴重到住院，現在姊弟倆都多喝水，每天喝上2、3千cc的白開水。

腎結石原因包括體質、尿酸高、血鈣高、副甲狀腺抗進等原，國人流汗多、少喝水，盛行率約1至2成，一旦發生，復發率3至5成，謝博帆提醒，預防重於治療，預防和改善之道就是多補充水分，飲食要均衡營養，限制鹽分及動物性蛋白質攝取．若發生腎絞痛、腰痠、血尿甚至發燒等症狀，就應該趕快就醫。

謝博帆補充說，國人愛烤肉過中秋節，也建議風險族群，控制吃肉份量並且多喝水。