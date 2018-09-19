結合青峰唱「請聽」 花博健康操送好康

2018-09-19 21:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛生局結合花博主題曲「請聽」設計花博健康操，並舉辦運動里程PK賽，宣佈今天開跑，設計適合長者站姿及坐姿的花博健康操，讓全家人可以陪伴家中長輩，一起聽音樂、輕鬆做健康操，為免費參加，提供機會獲得禮券，無名額限制，呼籲市民揪團增健康、拿好禮。

中市花博健康操及運動里程PK賽今起開始，由衛生局代理局長陳南松、知名健身老師潘若迪等人一起宣告，陳南松表示，依國健署調查顯示，去年台中市65歲以上老人規律運動率為69.5%，相較前年55.3%，成長約14%，這次設計花博健康操，以提升柔軟度、心肺耐力及肌力與肌耐力等3項體能為重點，希望要帶動更多人運動。

花博健康操及運動里程PK賽雙響砲活動，前10名報名參賽者將享有早鳥獎精美禮品，活動從今天起至10月22日，分為市民及銀髮組，每組人數至少5人以上，依照健康操示範動作參賽，前3名優勝組，可獲得5千元禮券。

其中運動里程PK競賽為個人及雙人組，適合民眾一起走出家門，以走路或慢跑的方式，紀錄為期30天里程數，就有機會獲得5百元及1千元禮卷，以企業為單位參加人數最多者也將公開表揚。

中秋節將至，陳代理局長呼籲，享用美食之餘也要多做花博健康操，養成每日運動30分鐘、每週累計150分鐘的規律運動，維持健康體位，相關活動詳情可上衛生局官網 查詢。