保健》便秘小童退散！「便當超人」醫師陪吃營養午餐教戰

中榮副院長張繼森（前排右一）、惠康基金會執行長莊李和與彰化鎮南國小學童一起吃營養午餐，宣導正常飲食。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-19 22:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕每4個兒童就有一個是便秘兒！台中榮總與惠康基金會出動腸胃專家團隊巡迴中彰投苗偏鄉，表演兒童劇宣導正確飲食，腸胃科權威、台中榮總副院長也陪學童吃營養午餐，帶頭示範、叮嚀要把菜吃光光，小朋友也一起好好吃蔬菜，不再挑食。

惠康基金會董事長、中榮腸胃科醫師張繼森說，研究發現每4個學童就有一個是便秘兒，原因與營養知識不足、飲食不均衡及蔬果攝取不夠有關，也發現偏鄉的小朋友對營養知識缺乏，因此將飲食衛教融入兒童劇，寓教於樂，果然逐漸讓小朋友養成正確飲食習慣。

張繼森說，大腸癌是國人十大癌症之首，因此，兒童養成正確的飲食習慣，是保腸健胃的關鍵，要防治成年後的腸癌發生，從小就要開始做，兒童天天5蔬果（3份蔬菜及2份水果）能改善和預防祕，可先透過學校營養午餐的攝取，達到1.5份的蔬菜量，增加纖維的攝取。

學童也會反省自己不健康的飲食，前3名為太常喝飲料、吃太多零食、吃太多的油炸食物，第4名是少運動，第5名是不喜歡吃蔬菜，其他還有偏食、吃太多肉、少喝水、吃太鹹等。

台中榮總與惠康基金會去年特地加入了食育計畫，從源頭飲食開始落實預防醫學，將「便當超人」健康飲食兒童劇帶入偏鄉校園，不論是高山上的梨山國小或是台中最遠的平等國小，還是東北角的宜蘭或是跨海的旗津，上山下海為小朋友宣傳健康飲食。

惠康基金會執行長莊李和執行長說，兒童劇「便當超人」自6年前開辦推廣，有顯著成效，許多老師說，孩子看完戲後會要求營養午餐的蔬菜要多一些，也從課後心得當中發現，孩子樂於將戲劇中學到的知識和家人分享，「嗯嗯」也沒問題了，這被台中市教育局認同是最有效的學習方式，中榮預防醫學理念的食育向下扎根，不生病就從營養均衡開始。

  • 中榮與惠康金會健康飲食宣導團隊與彰化鎮南國小學童一起吃營養午餐，宣導如何正常飲食。（記者蔡淑媛翻攝）

    中榮與惠康金會健康飲食宣導團隊與彰化鎮南國小學童一起吃營養午餐，宣導如何正常飲食。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 中榮副院長張繼森與彰化鎮南國小學童一起打菜、吃營養午餐，宣導健康飲食習慣。（記者蔡淑媛翻攝）

    中榮副院長張繼森與彰化鎮南國小學童一起打菜、吃營養午餐，宣導健康飲食習慣。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 惠康金會「便當超人」兒童劇教健康飲食，吸引小朋友聚精會神觀看。（記者蔡淑媛翻攝）

    惠康金會「便當超人」兒童劇教健康飲食，吸引小朋友聚精會神觀看。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 中榮副院長、惠康金會董事長張繼森為小朋友宣導健康飲食觀念。（記者蔡淑媛翻攝）

    中榮副院長、惠康金會董事長張繼森為小朋友宣導健康飲食觀念。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 康善基金會執行長莊李和與小朋友一起營養午餐，教導正確飲食觀念。（記者蔡淑媛翻攝）

    康善基金會執行長莊李和與小朋友一起營養午餐，教導正確飲食觀念。（記者蔡淑媛翻攝）

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