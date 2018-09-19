保健》便秘小童退散！「便當超人」醫師陪吃營養午餐教戰

中榮副院長張繼森（前排右一）、惠康基金會執行長莊李和與彰化鎮南國小學童一起吃營養午餐，宣導正常飲食。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-19 22:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕每4個兒童就有一個是便秘兒！台中榮總與惠康基金會出動腸胃專家團隊巡迴中彰投苗偏鄉，表演兒童劇宣導正確飲食，腸胃科權威、台中榮總副院長也陪學童吃營養午餐，帶頭示範、叮嚀要把菜吃光光，小朋友也一起好好吃蔬菜，不再挑食。

惠康基金會董事長、中榮腸胃科醫師張繼森說，研究發現每4個學童就有一個是便秘兒，原因與營養知識不足、飲食不均衡及蔬果攝取不夠有關，也發現偏鄉的小朋友對營養知識缺乏，因此將飲食衛教融入兒童劇，寓教於樂，果然逐漸讓小朋友養成正確飲食習慣。

張繼森說，大腸癌是國人十大癌症之首，因此，兒童養成正確的飲食習慣，是保腸健胃的關鍵，要防治成年後的腸癌發生，從小就要開始做，兒童天天5蔬果（3份蔬菜及2份水果）能改善和預防祕，可先透過學校營養午餐的攝取，達到1.5份的蔬菜量，增加纖維的攝取。

學童也會反省自己不健康的飲食，前3名為太常喝飲料、吃太多零食、吃太多的油炸食物，第4名是少運動，第5名是不喜歡吃蔬菜，其他還有偏食、吃太多肉、少喝水、吃太鹹等。

台中榮總與惠康基金會去年特地加入了食育計畫，從源頭飲食開始落實預防醫學，將「便當超人」健康飲食兒童劇帶入偏鄉校園，不論是高山上的梨山國小或是台中最遠的平等國小，還是東北角的宜蘭或是跨海的旗津，上山下海為小朋友宣傳健康飲食。

惠康基金會執行長莊李和執行長說，兒童劇「便當超人」自6年前開辦推廣，有顯著成效，許多老師說，孩子看完戲後會要求營養午餐的蔬菜要多一些，也從課後心得當中發現，孩子樂於將戲劇中學到的知識和家人分享，「嗯嗯」也沒問題了，這被台中市教育局認同是最有效的學習方式，中榮預防醫學理念的食育向下扎根，不生病就從營養均衡開始。