孝順兒伴失智母 單車挑戰150公里留下精彩回憶

2018-09-19 19:46

〔記者湯世名／彰化報導〕人生不留白！76歲婦人楊秀鳳在丈夫過世後，近年來出現失智症狀 ，兒子張永祥面對母親失智的衝擊，決心趁著母親在還沒遺忘她自己之前，創造美好回憶，母子倆一起到中國千島湖，挑戰全長150公里的單車行程，兩人相互扶持、加油打氣，留下了無限的歡樂與回憶，楊婦還獲得環湖挑戰成功的獎狀，讓她為自己的人生寫下精彩的一頁。

楊秀鳳婚後育有3女1男，子女們各自成家立業，擔任教職、護理師或助人工作者，多年前丈夫過世後，獨居在台中市，10多年前出現失智症行為，懷疑金錢被孩子或小偷取走，打電話或親自到親朋好友家，確認金錢的流向；晚間會聽見（幻聽）公寓的樓上在施工，睡眠品質不佳，甚至到警衛室抗議，兒子張永祥與姊姊們決定不讓她獨居，把她接來一起住，開始三代同堂的生活。

張永祥與姊姊們輪流陪伴母親，體驗喝咖啡、爬山、古蹟巡禮、廟宇拜拜、度假、露營郊遊、野外體能活動等國內外行程，體驗不同的文化魅力，讓家人重新體會在有限時光裡，更懂得珍惜與把握。去年張永祥還與母親及幾位年齡相仿的好友一起到中國千島湖，挑戰全長150公里的單車行程，張永祥與母親沿著優美的湖岸線騎行，母子倆相互扶持、加油打氣，他們用鐵馬領略了千島湖的湖光山色，更在每個休息、落腳點留下無限的歡樂與回憶。

今天出席彰化基督教醫院「國際失智症月」活動的張永祥說，他在陪騎的過程中，看著母親的背影，想著「那個曾經讓我安心地趴背上睡覺、那個讓我撒嬌、背著生病的我走路求醫的身影，即使患有失智症，仍舊可以騎自行車向前行，那個堅強的背影就是我的母親，以前母親守護我，現在換我保護她！」

彰化基督教醫院、切膚之愛基金會、彰化縣戀戀半線失智協會與台新銀行，從今天起至21日止，於彰基總院一樓大廳聯合舉辦為期3天的「友善共照愛轉動~憶起樂活去」宣導活動，呼籲民眾關心失智症及老人照護議題。

失智者家屬張永祥現身說法，不論母親往後的記憶會流浪到何方，他們姊弟對母親的愛永遠不會改變，如同握緊的手、不輕易鬆開，依舊要牽著母親的手一起走向失智遺忘的道路，他們堅信活在當下，把握與母親相處的每分每秒，母親消失的記憶，更讓全家有勇氣去創造美好的回憶。