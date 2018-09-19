交通違規記點吊照前 擬先道安講習

2018-09-19 20:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕根據統計，每年交通違規記點件數超過百萬，但實際被記6點吊扣駕照1個月的，去年只有2萬9000多件，成效不彰已是陳年問題。交通部現正在研擬修正記點制度，除了立法委員洪慈庸提案，依照罰鍰金額高低記點，並以1200元為級距會納入考量，交通部說，記點制度是為讓民眾警惕，並非立即性處罰，擬在記點達吊扣駕照時，先施以道安講習，後續再有違規記點，才吊扣駕照。

現行記點制度累積時效過短，違規點數滿6個月就會取消，無法有效嚇阻。洪慈庸提案更指出，現行違規記點與罰款各自獨立，平面道路紅燈右轉罰鍰600元，違規記點會記3點，但國道上阻塞超車道行車，罰鍰最低6000元，違規記點卻只記1點，違規情節輕重裁罰標準不一，不但民眾易混淆，並非所有違規行為都納入記點，增加管理困難。洪慈庸提案修正道路交通管理處罰條例，依照罰鍰金額來記點，未滿1200元記1點，之後每增加1200元加記1點，超過3600元則都記5點；違規記點累計時數，也從6個月延長至1年。

交通部說，違規記點制度當初設計目的，是為了給民眾警惕，避免一再違規被吊扣駕照，制度若設計得夠好，相信能降低交通違規、交通事故、提升行車安全。目前也有考慮違規到一定點數，或達吊扣程度時，先施以道安講習，之後再吊扣駕照；另外，當民眾記點快被吊照時，也會先給予提醒。

交通違規輕重程度，或許可從罰鍰金額看出來，處罰條例已經修正很多次，有些違規事項罰鍰非常高，單就罰鍰金額來看，不一定具公平性。交通部說，對於違規較嚴重項目，或違規致人受傷、死亡，處罰條例有直接吊扣、吊銷駕照規定；違規記點主要是要提醒民眾遵守交通規則，但最終也是會吊扣駕照，所以，需考量職業駕駛人的工作權，因為職業駕駛人開車時間較長，受衝擊會比一般民眾更高，記點制度修正不能將單一違規記太多點數。

交通部說，各方意見都有納入討論，同時會跟職業駕駛公工會討論，不過目前尚未有最終定案。