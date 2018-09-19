保障中低收、獨居老人用氣安全 新北推微電腦瓦斯表減免

新北市推出中低收入戶及獨居老人申裝微電腦瓦斯表基本費減免，歡迎符合資格者踴躍申請。（新北市經發局提供）

2018-09-19 22:47

〔記者葉冠妤／新北報導〕為推廣微電腦瓦斯表換裝，同時保障中低收入戶、獨居老人們的用氣安全，新北市政府協調新海瓦斯、欣泰石油氣、欣欣天然氣、欣湖天然氣、欣桃天然氣、欣芝實業及欣隆天然氣等7家天然氣公司，即日起，只要是中低收入戶及獨居老人，申裝微電腦瓦斯表每月可減免基本費服務，每戶每年將減免1200或480元。

新北市經濟發展局長張峯源表示，微電腦瓦斯表具備「漏氣」、「超時」及「地震」三大安全遮斷功能，能保障居家用氣安全，目前新北市約有1萬戶的中、低收入戶及3000多戶的獨居老人，為關懷弱勢族群用氣安全性，同時鼓勵民眾換裝微電腦瓦斯表，市府領先全台地方政府，首聯合天然氣公司推出微電腦瓦斯申裝基本費減免。

經發局指出，這次減免對象鎖定中、低收入戶及獨居老人，在新北供氣區域內且符合中、低收入戶標準者，可向所在地天然氣業者申請，過去一般機械表每月可減免全額基本費60元，安裝微電腦瓦斯表後，加碼每月減免全額基本費100元，每戶每年將可減免高達1200元；具獨居老人資格者，若換裝微電腦瓦斯表，每戶每年則將減免480元。

民眾如具備申裝減免資格，對天然氣補助事宜仍有疑問，可洽所屬區域的天然氣公司，將有專人服務解答。