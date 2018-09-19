桃園杏壇之光！「愛心園長」因一隻豬 獲優良教師獎

鍾孝昇（右二）成立「動物保護社」收養流浪動物，讓學生們透過餵養等過程學習尊重生命。（鍾孝昇提供）

2018-09-19 19:38

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府教育局今天在平鎮圖書分館舉辦「杏壇之光」教師節表揚大會，表揚295名教師，其中，龍岡國小教師鍾孝昇獲得優良教師獎項，竟「因為一隻麝香豬」！

桃園市長鄭文燦逐一頒獎給服務屆滿40年資深優良教師8名、師鐸獎得主19名、中小學及幼兒園優良教師231名、公私立高中職資深優良教師14名、杏壇新星獎12名及優良特殊教育人員11名。他說，市府會持續投資教育，讓教育力量、夢想多一點，讓教師能發揮專業，也讓壓力、負擔少一點。

「熱血女王」張菁讌 教英語終身保固

獲中小學優良教師的桃園區大業國小教師張菁讌說，有感研習、公文等傳遞速度太慢，首創桃園英語教師專屬的群組「熱血小英桃」，分享教學經驗與英語新知，在教學上則提供線上指導、即時解惑，就連畢業生也有「終身保固」，包括撰寫英文自傳、會話教學等，是學生眼中的「熱血女王」！

鍾孝昇收容棄養動物 教學童生命教育

同樣榮獲中小學優良教師獎項、執教鞭15年的龍岡國小教師鍾孝昇，在校園內成立「龍岡動物園」推行生命教育，10多年來共養過雞、狗、兔子等；他說，起初是因收養一隻遭棄養的麝香豬，發現小朋友們都很關心小豬的生活起居，於是和校方協商收養流浪動物，讓學生們透過觀察、飼養等相處過程，學習到尊重生命及領養代替購買的概念。

鄭文燦說，教育是對人、社會以及未來的投資，不只是訓練，而是啟蒙、導引、對話；獲獎教師在教育過程中得承受各方壓力，仍然保有對教育的熱情及初衷，是教育人員的典範。