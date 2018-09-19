疫病》高雄三民區又通報登革熱疑例 3天3家診所診斷無關

2018-09-19 19:21

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市登革熱疫情升溫，三民區出現3例確診病例後，又接獲通報疑似個案，30多歲女性發病後，連3天到3家診所就醫，診斷均與登革熱無關，因症狀未改善，18日掛急診快篩陽性，才被通報疑似病例，但須2次採血確認。高雄市衛生局提醒，今年登革熱確診病例，部分伴隨腹瀉等腸胃道症狀，不容易診斷出來，各醫療院所應提高警覺。

三民區安發里有2例確診病例，三民區寶龍里1例確診病例，正興里18日又通報疑似病例，這個疑似病例居住地與寶龍里個案距離僅110公尺。

衛生局說，這名疑似病例本月11出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，12、13、14日至三民區3家診所就醫，但症狀未見改善，18日到醫院急診就醫，抽血檢查登革熱快篩NS1陽性，被通報疑似登革熱，衛生單位隨即安排住院防蚊隔離。

衛生局說，這名疑似病例連3天到3間診所就醫，3間診所的診斷均與登革熱無關，有無涉及延遲通報，現已啟動調查；登革熱為第二類法定傳染病，根據規定，遇到疑似症狀者應於24小時內通報，若有知情不報事實，將向醫師開處9萬到45萬罰金。

衛生局疾管處長潘炤穎說，今年登革熱確診病例部分出現腹瀉等腸胃道症狀，不容易診斷出來，提醒醫療院所只要有不明原因發燒的個案，特別是住三民及旗津區的居民，都要想到是否感染登革熱 ，並儘速通報，以利衛生機關及時採取防治措施。

因應旗津區登革熱疫情，高雄市府今天舉辦旗津區13里「滅斑大掃蕩」防疫動員，執行旗津區高風險場域巡查及各里孳生源清除整頓工作，副市長蔡復進期許全民共同澈底清除環境髒亂、清除積水容器，遏止登革熱疫情蔓延。