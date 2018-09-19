中秋連假搭台灣好行 持電子票證享半價優惠

中秋假期即將到來，觀光局鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具。（記者蕭玗欣攝）

2018-09-19 19:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中秋假期即將到來，觀光局今年釋出多項優惠措施，與台灣觀巴、台灣高鐵公司、客運公司及主題樂園業者等單位，共同推出台灣好行持電子票證半價優惠、台灣觀巴+高鐵、主題樂園+公共運輸等超值旅遊優惠方案，鼓勵民眾利用公共運輸出遊。

觀光局今年首度整合「台灣觀巴」全台旅遊套裝行程及「台灣好行」全台路線，民眾可至揪巴士（JOBUS）網路平台訂購「台灣觀巴」行程及「台灣好行」一日券交通套票，透過線上支付領取電子票券憑證上車旅遊，以及各路線任選4條再送2條、4人同行1人免費等優惠措施。

全台主題樂園也與各地公共運輸業者攜手，推出搭乘公共運輸入園的套票優惠或門票折抵等方案，包含小人國主題樂園憑新竹客運及台灣好行乘車至小人國之購票證明享門票優惠價450元、西湖渡假村持豐原客運乘車票根可享購門票優惠價300元、麗寶樂園與統聯客運搭乘購票優惠、東勢林場遊樂區搭乘豐原客運入園160元、杉林溪森林生態渡假園區凡搭公共運輸入園只要150元、九族文化村自由行優惠套票940元起、劍湖山世界憑台灣好行及台西客運當日車票票根享門票優惠450元。

觀光局特別呼籲國人，出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊並做好行程及訂房規劃，並多使用公共運輸工具出遊。觀光局表示，全臺107處旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢（中、英、日、韓語）服務熱線0800-011765，連假期間也照常提供服務，歡迎民眾多加使用。