都感受到得細心溫柔的照顧 創世與得獎花坊義賣植栽義助植物人

創世台中院長陳韋龍與花坊業者劉仲凱為義賣植栽覆土、澆水，待好心認購。（記者蔡淑媛攝）

2018-09-19 22:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕植物人與植物都能感受到細心溫柔的照顧！創世基金會台中分院與獲獎多次的園藝花坊合作盆栽義賣，特選生命力強韌、充滿綠意又能清淨空氣的大葉植物在今天開始展開義賣，收入全做為照顧植物人經費，助人又利己。

植物人易函是創世台中院最年輕的院民，年僅30歲，今天由院方帶到花坊一起參與「植得好好」義賣活動，在綠意盎然的園區裡，讓人療癒，眼神綻放光芒，顯得開心，6年前因車禍造成腦傷，原本在家由阿嬤和父親照顧，但兩老年事高加上生病，4年前才把易函送到台中分院照顧，仍有知覺的他，也會表現喜怒哀樂。

救一個植物人等於救一個家庭！創世台中院長陳韋龍說，一般人認為植物人沒有希望，其實照顧植物人，是照顧背後的家庭，就像好好照顧植物，都能聽到溫暖的聲音與細心的照顧，都「值」得好好照顧，讓植物人能過得舒服有人權、不生病，家庭也能茂盛、開枝展葉。

陳韋龍說，台中院在安養有30人、到宅服務127個家庭，平均照顧每人每月約需4萬至6萬元，在物價高漲與發票量募集減少的衝擊下，成為創世重大負擔，感謝花坊合作義賣，也盼民眾義助，募集經費將全數照顧和設備更新，義賣至今年10月1日。

這次義賣盆栽為虎尾蘭、龍鐵樹、千年木與天堂鳥，義賣的名人花坊去年獲台中巧聖仙師魯班公造園景觀達人獎與水利局水岸花都創藝花園競賽冠軍，業者劉仲凱強調，義賣數目無上限，收入全數捐出，他說，照照顧植物時也讓人想到是救助植物人，意義非凡，選出四種盆栽都很好照顧，助人助已，美化環境、空氣淨化能力強，

植物義賣可上創世台中分院官網或洽電04-23841126轉21。