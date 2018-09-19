超萌交安小天使優勝者 個個姿勢滿分萌翻天

四位超萌交安小天使，表演指揮手勢有模有樣。（記者劉禹慶攝）

2018-09-19 20:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局辦理「超萌交安小天使」票選活動，優勝者出爐，今日在澎湖縣警察局交通隊廣場舉行頒獎典禮，由局長賈樂吉頒發獎項，而4位優勝者個個姿勢百分，頗具超級模特兒架式，面對鏡頭毫不怕生，自然擺起拍照姿勢。

今年7月暑假，澎湖縣政府警察局就開始規劃，8月4日辦理「菊島小柯南」活動營，其中規劃「P力小交警」指揮手勢體驗環節，並取得家長同意，將活動中學習交通指揮小朋友拍照，張貼於警察局臉書粉絲專頁，連結縣政府網頁進行票選「超萌交安小天使」。

超萌交安小天使票選活動自8月9日開始票選至8月30日止，點閱瀏覽人次為18823次，有效投票數為2423票，反應相當熱烈。超萌交安小天使參與票選共計38人，取最高票者3人，經票選當選人結果3人皆為男生，為因應性別平權，另增列最高票女生1名，共計4名。

得獎的小天使依得票數高低排列，分別為郭善豪、李興恩、丘曜羽，最高票女生為洪儀芳，都成為警察局親善形象代表，其中丘曜羽為現任馬公警分局長丘立誠獨子，頗有乃父大將之風；澎湖縣政府警察局為表彰超萌交安小天使尊寵，特別安排哈雷機車載送出場，並邀請父母也到場共享榮耀。