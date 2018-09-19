暨南大學台灣欒樹大道開花 空拍美景超療癒

暨大教師透過空拍機拍下校園欒樹大道的美景。（圖由暨大總務長曾永平提供）

2018-09-19 19:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國立暨南國際大學近幾年已躍升為中部地區知名賞櫻景點，其實校園內還有1座台灣欒樹大道，兩側栽種數百株的台灣欒樹，時序入秋也是欒樹開花期，金黃成串的花朵逐漸轉紅，成為最火紅的校園美景，校方透過空拍畫面呈現，讓民眾感受暨大之美。

台灣欒樹是台灣特有種，被埔里鎮選為鎮花，市區包括信義路、仁愛路等重要道路都以它為行道樹，則是看上它耐污染及可吸附汽車排放的含氮廢物，選在埔里設校的國立暨南大學，也在進入校園的道路兩旁大量栽種台灣欒樹。

每當時序入秋，台灣欒樹開出成串花朵，像是披上金黃色的披風，之後燈籠形狀的蒴果結成玫瑰紅色的囊狀，由三瓣合成紅色果苞，再逐漸轉紅，此時的暨大欒樹大道風景最美。

除了師生及校外民眾能漫步在美麗步道，暨大總務長曾永平也利用空拍機拍攝欒樹大道及其他校園美景PO網分享，為校宣傳，黃紅相間的欒樹大道及翠綠大草原，美景再搭配輕音樂，感覺超療癒。

暨大的校地面積廣達150公頃，在全國大專院校排名第5，廣植花草樹木，全校就像一座大型植物公園，多品種櫻花，近幾年冬、春季節已成中部地區重要的賞櫻勝地，入秋的欒樹大道美景也不惶多讓。

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