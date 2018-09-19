新竹市親仁里反都更住戶 到縣府掛白布條抗議

新竹縣政府財政處處長黃國峯（左起）代表縣府出面，跟抗議的親仁里自救會成員代表王正、楊敏石溝通協調。（記者黃美珠攝）

2018-09-19 20:03

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹市親仁里反對新竹縣政府在親仁里都更的現住戶多人，今天由無黨籍市長參選人李驥群陪同下，到縣府掛白布條陳情抗議。縣府財政處處長黃國峯代表出面協商，強調縣府同理陳情人，一切依法處理，也會請承攬的理銘公司「評估」向市府爭取提高拆遷安置的容積獎勵，以提高現住戶補償標準，或未來改建後現住戶能優惠價購的可能。

理銘公司代表說，他們今天下午本來就排定跟4戶住戶進行調解，未來會持續好好跟現住戶們溝通，努力尋求雙方都能接受的共識。

陳情的居民代表以「親仁里都更自救會」名義，在縣府大門前掛上「拆屋還地、官商勾結何時了」、「60億非法都更ing」的抗議白布條，大聲控訴縣府涉嫌官商勾結，也抨擊市長林智堅的市府團隊配合前市長許明財錯誤的決策，共同濫權利用司法做手段，強逼現住戶把住了幾10年的房產賤賣給建商，等同幫助建商廉價收購新竹市中心昂貴的地皮。

陳情人之一的楊敏石說，他因為被訴拆屋還地敗訴，無力在本月15日之前自行拆遷，面臨被強制執行，已經被通知要在10月17日履勘，他希望縣府能停止強執。另名陳情人王正則要求縣府全面停止訴訟。

縣府財政處長黃國峯說，縣府在本案也面臨審計室壓力，必須依法妥適處理現住戶的問題。縣府雖是地主，也是都更案申請者，但都更的審議和准駁權都在市府，拆遷安置的補償標準也是市府所訂定的。

黃國峯說，縣府允諾請承攬的業者評估，是否對於已經判決確定、即將強制執行拆除的動作先暫緩。至於訴訟中的，則是經由雙方先協議，看是否暫停訴訟3個月，讓理銘向市府爭取提高拆遷安置的容積獎勵方案，以提高現住戶補償標準，或是幫現住戶爭取到以優惠價格優先承購、獲得安置的可能。

相關影音