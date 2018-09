2018關渡藝術節從928起,將在台北藝術大學熱鬧一個月,北藝大歌劇班今天在記者會中帶來一段《夢遊女》表演。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲/台北報導〕2018關渡藝術節 928起熱鬧一個月!關渡藝術節今年邁入第26年,9月28日到10月28日,由21組團隊、45檔節目及四大節慶,輪番接力,熱鬧關渡,在國立台北藝術大學展開完整一個月不停歇的表演藝術馬拉松,全方面帶給觀眾藝術盛宴。

國立台北藝術大學今天召開記者會,校長陳愷璜表示,希望關心當代藝術的人能夠一起參與關渡藝術節,因為藝術作為都會生活的需要,不管從音樂、戲劇,或舞蹈等表演,可以看到更多的細節,如何讓藝術更沒有阻礙,更輕易在我們的生活當中。北藝大作為藝術大學的社會責任,不只在藝術教育上,更希望藝術進入生活。

今年演出團隊之一的北藝大歌劇班,在記者會中帶來一段《夢遊女》呈現,完美詮釋作曲家貝里尼

所創作的動人旋律與情感。2018關渡藝術節有四大主題:「跨域探觸」、「特色計畫」、「聯合製作」、「經典再現」!在跨域探觸的部分包括,以探索傳統與現代交相談判,肢體符碼創新作品《NEGOTIATION》;從雕刻面具行為產生靜默的對話,自我與存在的反覆辯證《From starting to cut the wood》;年輕世代與社會接觸,是輕蔑不恭抑或嚴視證問《Blah blah blah》、《蕭邦 VS Ca 幫》;強調藝術連結與表現複合藝術的結構與解構《KAISERKLEIDER》;以身軀與心智依存的對話追尋靈魂去向《Matou》、《PASSENGERS》;企及藝術深度交流以經典重現與藝術創作激盪對話《士兵彌 撒‧上升》、《Level With Me》。

歌劇《夢遊女》與《極相林-實驗創作計畫》是北藝大特色計劃節目,由音樂學院、戲劇學院、舞蹈學院跨系所聯合製作。《夢遊女》由導演林惠珍老師、指揮張佳韻老師帶領音樂學 院演出。《極相林-實驗創作計畫》編舞家何曉玫,現任北藝大舞蹈學院院長,第19屆國家文藝獎舞蹈類得主,由舞蹈學院演出。由東京藝術節與台北藝術節國際共製的《台北東京距離計畫-我並不哀傷,是因為你離我很遠》亦將在關渡藝術節演出,成為三大藝術節聯合製作。關渡藝術節官網:http://kdaf.tnua.edu.tw/2018/。