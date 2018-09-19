2018關渡藝術節從928起，將在台北藝術大學熱鬧一個月，北藝大歌劇班今天在記者會中帶來一段《夢遊女》表演。（記者林曉雲攝）

2018-09-19 19:20

〔記者林曉雲／台北報導〕2018關渡藝術節 928起熱鬧一個月！關渡藝術節今年邁入第26年，9月28日到10月28日，由21組團隊、45檔節目及四大節慶，輪番接力，熱鬧關渡，在國立台北藝術大學展開完整一個月不停歇的表演藝術馬拉松，全方面帶給觀眾藝術盛宴。

國立台北藝術大學今天召開記者會，校長陳愷璜表示，希望關心當代藝術的人能夠一起參與關渡藝術節，因為藝術作為都會生活的需要，不管從音樂、戲劇，或舞蹈等表演，可以看到更多的細節，如何讓藝術更沒有阻礙，更輕易在我們的生活當中。北藝大作為藝術大學的社會責任，不只在藝術教育上，更希望藝術進入生活。

今年演出團隊之一的北藝大歌劇班，在記者會中帶來一段《夢遊女》呈現，完美詮釋作曲家貝里尼

所創作的動人旋律與情感。2018關渡藝術節有四大主題：「跨域探觸」、「特色計畫」、「聯合製作」、「經典再現」！在跨域探觸的部分包括，以探索傳統與現代交相談判，肢體符碼創新作品《NEGOTIATION》；從雕刻面具行為產生靜默的對話，自我與存在的反覆辯證《From starting to cut the wood》；年輕世代與社會接觸，是輕蔑不恭抑或嚴視證問《Blah blah blah》、《蕭邦 VS Ca 幫》；強調藝術連結與表現複合藝術的結構與解構《KAISERKLEIDER》；以身軀與心智依存的對話追尋靈魂去向《Matou》、《PASSENGERS》；企及藝術深度交流以經典重現與藝術創作激盪對話《士兵彌 撒‧上升》、《Level With Me》。

歌劇《夢遊女》與《極相林－實驗創作計畫》是北藝大特色計劃節目，由音樂學院、戲劇學院、舞蹈學院跨系所聯合製作。《夢遊女》由導演林惠珍老師、指揮張佳韻老師帶領音樂學 院演出。《極相林－實驗創作計畫》編舞家何曉玫，現任北藝大舞蹈學院院長，第19屆國家文藝獎舞蹈類得主，由舞蹈學院演出。由東京藝術節與台北藝術節國際共製的《台北東京距離計畫－我並不哀傷，是因為你離我很遠》亦將在關渡藝術節演出，成為三大藝術節聯合製作。關渡藝術節官網：http://kdaf.tnua.edu.tw/2018/。