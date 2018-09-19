培育身心障礙者管理 屏東崙川露營區今開幕

崙川露營區由身心障礙者管理，民眾前往露營不但能休閒也能支持身障者就業。（圖由屏東縣政府提供）

2018-09-19 20:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台第一家培力身心障礙者管理的露營區「崙川工坊露營區」今天（19日）正式開幕，屏東縣長潘孟安出席揭牌儀式，強調崙川工坊是縣府利用廢棄閒置校舍空間再利用的典範，並透過屏東縣啟智會協會的培訓，讓身心障礙者自力更生，歡迎喜愛露營的民眾前來預約露營，體驗不一樣的露營樂趣。

崙川露營區位於屏東縣潮州鎮崙東里，露營區占地廣闊，備有飲水機、衛浴設備、戶外籃球場、溜滑梯、單索獨木橋、運動球具、兒童腳踏車、戲水池、戲砂池等遊憩設施。該露營區採心智障礙者社區日間作業設施服務模式，是屏東縣府在今年委託屏東縣啟智協進會成立。

屏東縣長潘孟安表示，崙川工坊在社區式日間照顧服務體系中，是屬於一個特殊的服務據點，它是全國首創，以產出露營區維護作業服務的一個身心障礙者社區日間作業設施，在這個工坊裏，身心障礙者在特教學校中習得的農園技藝，得以在露營區發揮出來，讓身心障礙者從原本的被照顧者，變成生產者，得到就業機會。

今天的開幕式，由露營區的身障學員輪流介紹營區景點及地理位置，並親手搭建帳篷及製作防蚊液；營區鄰近185縣道，沿途蘊含豐富的自然、人文景觀，如三地門鄉大津瀑布、賽嘉航空運動公園、隘寮溪河谷、瑪家鄉涼山瀑布、禮納里部落、山川琉璃吊橋、萬金聖母殿、萬巒吊橋、沿山休閒農業區、潮州鎮林後四林平地森林園區等，可盡情享受山林美景。

此外潮州鎮的美食也不少，例如潮州牛大福、心之和烘焙屋、正老牌潮洲冷熱冰、家傳香烤玉米、阿婆炒粿仔、阿明肉包、潮州大廟口旗魚黑輪等滿足挑食的味蕾。FB搜尋「屏東縣潮東國小崙川分校露營區」有更多清楚資訊。