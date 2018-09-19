托育準公共化上路1月半 台南簽約率雙雙過半

台南市保母及托嬰中心簽約率雙雙過半。（記者邱灝唐攝）

2018-09-19 21:11

〔記者邱灝唐／台南報導〕托育準公共化服務從8月上路開始，台南的托嬰中心和保母簽約率都已過半，而這項議題也成為各民代近來主打的議題。

台南市截至本月16日止，台南共有37家托嬰中心和七一一位保母簽約，簽約率雙雙達5成以上；為了衝高簽約率，社會局已召開12場以上的說明會，向64家托嬰中心、1384位職業保母推廣新制。不過，從新制上路以來，托嬰中心和保母都有「福利不變、負擔更重」的疑慮；對此，社會局也緊急澄清。

社會局長劉淑惠表示，許多保母都關心新制上路後，將喪失與家長協議延拖、副食品費用，以及三節禮金等，但這些都還是可以，並非如網路及坊間所傳的流言；社會局也為展現誠意，加碼補助托嬰中心專業人員的健檢費、保母專業責任險保費與健檢費，每年也會為保母免費施打流感疫苗，希望鼓勵更多托嬰中心業者及保母在9月30日前完成簽約。

不過，市府的宣示仍沒有讓所有保母放心；市議員王家貞、林美燕、曾王雅雲及蔡玉枝今日也召開記者會反映民間心聲，並於會後作出結論，要求市府應再補強保母權益、修正托育準公共化契約，並要求社會局在1周內以書面答覆。