6款亞培產品均來自美國同一廠 食藥署：結塊原因找專家釐清

2018-09-19 18:15

〔記者林惠琴／台北報導〕亞培「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」、「愛美力HN」等6款產品因品質瑕疵，全台已預防性下架逾264萬罐，衛福部食藥署今公布針對該6款產品抽驗結果無異狀，有待與外部專家共同檢視，釐清結塊、凝塊等異常原因，預計1、2天內有結果。

食藥署副組長魏任廷表示，首波檢驗結果主要是抽驗該6款市售產品，結果衛生指標菌均呈陰性，外觀性狀也無異狀，在37℃保存10天的保溫測試一樣無異常情形，顯示民眾客訴的結塊、凝塊並非常態。

魏任廷也指出，從今年1月至8月亞培進口該6項產品、共計3700多萬罐計算，接獲消費者客訴為629件，大約是100萬分之20的比例，代表確實是零星狀態，但由於相較於過去，今年比例有偏高的情形，且相關產品均來自美國某一個製造廠，可能仍須再釐清問題原因。

魏任廷強調，目前亞培已提供原廠的生產紀錄與相關資料，食藥署從週一起已開始進行分析，同時請外部專家一同協助釐清結塊、凝塊的原因，預計這1、2天就會有結果。

不過，媒體也質疑，衛生單位僅抽驗市售產品，並未針對結塊、凝塊的產品進行檢驗，如何可以確定出問題的原因？魏任廷說明，目前食藥署並未收到結塊、凝塊的產品檢體，若是民眾手邊有相關的產品，也歡迎提供，以利進一步檢驗，確認問題原因。