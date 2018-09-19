結帳講捐贈碼919 就能捐發票救植物人

2018-09-19 17:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣一年開立近百億張發票，但根據創世基金會所進行的問卷調查，購物之後所得的發票，只有百分之4的民眾會捐給社福團體，而長期依靠發票協助服務植物人的創世，也面臨了問題，育達商職的帥哥正妹為了號召民眾捐發票，今演出宮廷行動劇，提醒民眾結完帳只要講出捐贈碼919，就能立即捐出發票。

創世基金會統計，募集發票量連年下滑已經達到4成，嚴重衝擊基金會對於植物人的服務，雖然現在捐發票的方式很多元也方便，包括口述捐、捐贈碼隨身掃、網購平台立即捐、設定載具便利捐、消費48小時後，持載具至Kiosk機台 （ ibon、Fami Port…等）、財政部電子發票服務平台…等不勝枚舉，但在詢問學生族群捐贈意願後，有多達4成的人不了解以上管道，也不知道怎麼捐。

而育達商職熱舞社、街舞社的同學們，為了響應宣導活動，除事先利用課餘時間為創世拍攝抖音影片外，今天還穿著宮廷戲服，粉墨登場；穿越時空，為了展現捐發票方式，各個演技活靈活現，演出「919攻略」，以時下潮流為經、公益為緯，讓全台灣的民眾秒懂「電子發票怎麼捐」。參與演出的同學表示，經過這次參與推廣，才知道原來走進超商，甚麼都不用做，只要動口，說出捐贈碼919，就能立即捐出發票，快速又環保，呼籲民眾一起踴躍捐發票。