克服家貧逐夢 布農族學生用原民文化奪美髮賽冠軍

黃楚豪在台灣盃美髮及造型菁英大賽，以布農族的圖騰當創作元素在創意設計組拿下第一名。（記者張軒哲攝）

2018-09-19 19:38

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大美髮系學生黃楚豪來自花蓮卓溪鄉石平部落單親家庭，母親在他國一時病逝，父親身兼母職拉拔家中3個小孩，這兩年父親罹病失業，生活僅靠低收入戶補助，父親反對他讀大學，但他熱衷美髮設計，靠打工及獎學金念書，他參加台灣盃美髮及造型菁英大賽，以布農族的圖騰當創作元素在創意設計組拿下第一名，11月將至香港參賽，他開心表示，「我沒有放棄，才讓原住民的文化能躍上國際舞台！」

第八屆AHMA美髮菁英大賽日前在台北舉行。AHMA亞洲髮型藝術家協會台灣分會長戴美瑩表示，比賽分成「新銳之星」、「時尚梳編」、「都市風格」、「創意設計」、「男士時尚」5組，參賽選手很多都來自業界，弘光科大學生拿下2個冠軍、1個亞軍、1個季軍、3個優異獎，相當不易，前三名的選手獲得香港來回機票，11月14日將赴香港參加總決賽。

黃楚豪說，獲獎的那一刻，心情非常激動，打電話給父親分享喜悅，父親高興的說：「天呀！怎麼那麼棒，回家一定要好好慶祝。」黃楚豪透露，原本父親非常反對他念美髮，且因為家裡沒錢讓他念大學，要他去當兵、賺錢養家，後來他要求父親，「給我4年時間，讓我證明給你看。」他努力學習，用最好的成績證明，他堅持學習美髮設計學習一技之長也是為將來著想，過程儘管艱辛卻都熬過了，現在他已經在台北髮廊實習。

黃楚豪指出，這次比賽把布農族編織的元素運用在造型上，使用耳耙子勾出髮型，再結合羽毛及洗衣網當裝飾，把原住民圓形圖騰運用在編梳上，把自己文化變成時尚流行的髮型，這次參賽奪冠將代表台灣參加香港決賽，便是希望把台灣原住民的文化發揚到全世界。他說，除了11月AHMA的決賽外，10月也將代表台灣赴日參加日本藝術祭決賽，同樣要把布農族的元素發揮的淋漓盡致。