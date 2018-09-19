台灣之光！「腿腿」赴歐參加搜救犬世界盃 高舉國旗進場

搜救犬腿腿與3名搜救犬隊隊員以台灣之名參與搜救犬世界盃，隊員高舉國旗。（圖擷自蕭煥章臉書）

2018-09-19 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕台中市搜救犬「腿腿」，在今年初的花蓮強震中參與救災任務，成功找到統帥飯店受困員工，牠也代表台灣遠赴斯洛維尼亞參加搜救犬的世界盃，在當地時間18日台中搜救犬隊高舉國旗進場，期盼為國爭光。

台中消防局長蕭煥章今臉書分享「腿腿」在世界盃的進場影片，台中搜救犬隊一行共3名隊員以及搜救犬「腿腿」，隨著前面舉著「TAIWAN」的舉牌員進場，他們還高舉國旗，蕭煥章表示：「腿腿正式出賽了！期待大家一起加油打氣，祝福腿腿與林祐諄，能夠在世界賽事脫穎而出。」

國際搜救犬組織每年都會舉辦國際搜救犬瓦礫堆認證、MRT搜救犬隊國際任務測驗、世界盃搜救犬冠軍賽等搜救犬能力認證與競賽，是搜救犬爭取榮譽的最高殿堂，腿腿與領犬員林祐諄以逼近滿分的198高分（滿分200）通過測驗，獲得高級瓦礫堆搜救犬第一名，取得世界盃冠軍賽的門票。

今年在斯洛維尼亞舉行第24屆搜救犬世界盃，該盃賽一共分成路徑組、原野組、瓦礫組等3項目，全球各地共有238組隊伍共襄盛舉，「腿腿」與領犬員林祐諄將於19日、21日兩天，與20個國家107個搜救犬隊伍在瓦礫組競技搜索及服從項目競爭，爭取佳績。