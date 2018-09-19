中市綠川、柳川成亮點 兩旁老舊建物煞風景

綠川旁的千越大樓正辦理都市更新。（記者張菁雅攝）

2018-09-19 17:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市綠川、柳川整治成功，吸引各縣市首長紛紛來取經。但市議員江肇國今日指出，綠川、柳川兩旁建物老舊，影響市容觀瞻，讓遊客產生「低頭覺得很漂亮、抬頭兩邊好遺憾」的差異感受，建議市府先盤點老舊建物，再逐案輔導建物修復、拉皮或整建，並協助都更中的建物加速推動。

江肇國表示，柳川及綠川整治大獲民眾肯定，成為打卡亮點，也吸引各縣市首長前來參訪、觀摩，但水岸周邊的市容景觀還未搭上市府腳步，兩旁許多老舊建物會帶給遊客髒亂、落後的印象，產生「低頭覺得很漂亮、抬頭兩邊好遺憾」的落差，有些遊客感受是「綠川、柳川很漂亮，但台中市很醜」。

江肇國認為，都發局應先盤點綠川、柳川水岸旁所有老舊建物，再評估每戶、每棟的建物狀態與歷史價值，以合適的方式逐案輔導建物修復、拉皮或整建，並對都更中的建物協助加速推動。

都發局長王俊傑表示，市府預計今年底在中區成立輔導據點，持續盤點綠川、柳川周邊老舊建物，輔導更多可行性高、具開發潛力，且申請意願高的個別戶，協助推動中區建物整建維護工作。

另外，市府今年訂定「台中市中區老舊街區活化整修補助計畫」，並編列預算1000萬元，透過建物本體及外部環境改善、室內裝修，促進街區活化再生，以中區成功路的建國路至三民路段，以及綠川東街的雙十路至成功路段為第一優先示範地區。

都發局也指出，市府自2014年起逐年編列經費，辦理台中市都市更新整建維護，今年也編列1000萬元預算，補助屋齡達20年以上建物都市更新案的規劃設計及施工經費，如符合條件最高可補助總經費70％。