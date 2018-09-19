興大樹醫用「樹幹注射法」 治好133棵行道樹

興大樹醫用樹幹注射法，讓百餘奄奄一息原生刺桐重現生機。（記者蘇孟娟攝）

2018-09-19 17:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市近來部份行道樹「台灣原生種刺桐」出現受外來種刺桐釉小蜂危害，中興大學植物教學醫院展開搶救大作戰，用「樹幹注射法」取代傳統噴藥，短短2個月，讓133棵奄奄一息的病樹起死回生，重現綠意盎然。

中興大學指出，刺桐釉小蜂為近年來台灣新紀錄的外來病害昆蟲，主要危害刺桐屬植物，藉由雌蟲產卵於新生嫩芽或葉片中，刺激葉肉組織產生不正常增生或肥大，受害刺桐因頂端無新生葉片進行光合作用，植株養分不足，先是葉片掉光，進而整株刺桐樹皮潰爛死亡；台灣自2003年在台灣南部發現至今，已有不少地區均傳蟲害。

中興大學植物醫院與農委會防檢局合作，選定台中市松竹路、惠來公園與國光公園三處刺桐受害區域，進行醫治，短短2個月，即見成效。

興大植物醫院院長唐立正指出，刺桐釉小蜂產卵化蛹後，皆在刺桐組織內生長，羽化後才鑽出因蟲害不正長增生的組織「蟲癭」，因生活史僅需約24天即可完成，每次產卵數量可達上百顆，防治不易。

唐立正指出，已往的防治或治療方式均採噴藥去病，但藥劑只留在樹葉表面，根本未能深入病害組織，以致防治成效有限。

興大植物醫院植物醫師「對症下藥」，採「樹幹注射法」，把治療藥物施打進入鑽孔的樹幹，隨著樹木自體吸收水份後的毛細現象，讓藥劑慢慢吸收到病灶葉片治療，唐立正說，就像是人體內生病，已往只在皮膚表面塗藥，效果有限，改以針劑注射治療藥劑到血管，漸被人體吸收達到治療效果一般。

興大樹醫群的策略短短2個月即奏效，包括松竹路103棵、惠來公園12棵與國光（228公園）18棵病樹，採用「樹幹注射法」後，原本枯枝奄奄一息的病樹，恢復綠葉茂密的生機。

唐立正指出，一般成人可圈抱的樹木，約施打2劑即可維持近1年的藥效，成本低廉，更沒有噴灑殺蟲劑可能造成其他植物或生物甚至前往公園活動的民眾危害。

唐立正指出，展示防治成效策略，盼提供相關單位治療參考，讓更多罹病樹木有效治療。