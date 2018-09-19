花蓮無毒山苦瓜粉受歡迎 美國食品大廠也尋求合作

苦瓜水分含量高，約佔93％，烘乾製粉過程繁瑣，100公斤的苦瓜切片乾燥後，只能濃縮出7公斤的粉末，市價1公斤約2000元。（記者王峻祺攝）

2018-09-19 17:16

［記者王峻祺／花蓮報導］曾獲台灣十大神農獎的苦瓜農林瑞鵬，是花蓮壽豐鄉無毒有機示範戶，5年前開始種植山苦瓜，逾15公頃苦瓜田，年產量可達百公噸，其中「苦瓜花蓮二號」還被加工研磨成苦瓜粉，入菜食用深獲市場歡迎，就連美國國際保健食品大廠也慕名前來收購，將出自台灣的山苦瓜粉賣到全世界。

苦瓜花蓮二號果實略偏白色，大小約150克到220公克間，因富含維生素C及葉酸，且具高抗氧化成分，早期主要提供給國家科學委員會進行抗代謝症候群、改善前期糖尿病血糖調節、抗發炎與免疫調節等多元保健功能研究。

花蓮區農業改良場多年前將苦瓜花蓮二號授權量產，林瑞鵬取得技轉技術後，在壽豐鄉種植15頃苦瓜田，並成功將山苦瓜烘乾磨粉，提高有機作物的附加價值。

林瑞鵬說，15頃苦瓜田年產量可達100多噸，但因苦瓜水分含量高，約佔93％，烘乾製粉過程繁瑣，100公斤的苦瓜切片乾燥後，只能濃縮出7公斤的粉末，因此相當珍貴。

他說，山苦瓜粉近年聲名大噪，深受市場歡迎，市價1公斤約2000元，目前除內銷外，也大量外銷到新加坡、馬來西亞等地，就連美國知名保健食品大廠也相繼到花蓮尋求合作，固定提供乾燥原料。

翰品酒店花蓮今年也看準養生餐商機，與林瑞鵬等農友合作，首度將山苦瓜粉入菜，並結合黑豆、紫米、紅米、金針花粉，推出象徵金、木、水、火、土的五行料理，推出後頗受消費者好評。總經理唐玉書說，健康飲食文化已成趨勢，今年首推五行粉創意入菜，以五行補五臟，除重現食材自然的原味，也讓五行食材兼顧民眾的健康。