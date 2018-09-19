多才多藝受刑人以音樂帶領戒毒 懇親會演出家屬動容

2018-09-19 18:20

［記者王涵平／台南報導］南二監今日舉辦懇親會，有音樂才華的受刑人阿漢以音樂帶領戒毒班組成合唱團，懇親現場精彩演出，誓言終身戒毒，家屬動容。

臺南第二監獄今日起一連3天擴大辦理面對面懇親活動，希望收容人感受家人的支持與關愛。

收容人阿漢（化名）的母親是音樂老師，從小跟著母親學習音樂，精通大提琴、鋼琴等樂器，參加比賽獲獎無數，此外，阿漢身形魁梧擅運動，也獲選籃球校隊，可說允文允武。

阿漢可以自行填詞編曲創作音樂、自彈自唱，才華洋溢、品學兼優，曾是親友眼中的人生勝利組，未料踏入社會後，因交友不慎，染上毒品，服刑期間加入戒毒班，希望能重新振作，擺脫毒品的束縛。

阿漢心想如能以音樂藝術療癒心靈，可能戒毒效果會更好，自告奮勇將一群毫無樂理基礎的戒毒班同學組成合唱團，親自改譜與教導演唱技巧。

今日在懇親會現場演唱「月亮代表我的心」，撫慰眾多同學、家屬的思親之情。阿漢也希望母親及女友放心，出監後一定遠離不良友伴、終身戒毒，有家人的支持與對音樂的熱情，要繼續完成未完的音樂夢。未來也可能在電視選秀節目看見他勁歌熱舞的身影。

副典獄長鐘仁貴表示，家庭支持一直是收容人改悔遷善的動力，有了家庭的支持與鼓勵，相信對於收容人是有非常大的助益。