新知》北醫研究：細胞治療可望防止慢性腎臟病惡化

2018-09-19 16:40

〔記者林惠琴／台北報導〕細胞治療可望防止慢性腎臟病惡化！台北醫學大學今日舉行「2018 ICCCA細胞治療暨再生醫學國際研討會」，並說明該校動物實驗發現，採脂肪間質幹細胞製成的異體細胞藥物治療，可能減緩腎功能惡化，甚至修復，現已進入人體臨床試驗，有機會成為未洗腎慢性腎臟病患者的福音。

衛福部統計，去年花費健保醫療費用最高的疾病是急性腎衰竭及慢性腎臟病，共計約503.6億元，患者35.8萬人，其中，洗腎約8.7萬人，花費433億元。

北醫醫學系腎臟學科教授、雙和醫院院長吳麥斯表示，腎臟扮演處理體內廢棄物的角色，以維持體內恆定，但腎功能會隨著年齡成長而下滑，若持續明顯下降就可能出現不可逆的慢性腎臟病，通常進入3、4期後，約5至10年可能就要接受洗腎，更恐併發心血管疾病等風險。

不過，吳麥斯指出，研究團隊採用脂肪間質幹細胞製成的異體細胞藥物，在動物實驗發現，接受施打該藥的老鼠，在8週、12週後，腎臟細胞受損的情況停止惡化，甚至可修復3、4成。

吳麥斯說明，該研究現已進入人體臨床試驗第1、2期，將該藥靜脈注射到慢性腎臟病患者體內，其中，約1至2成藥物會進入腎臟的腎皮質、腎間質、腎小管與腎臟血管等組織，希望真的有助於避免腎功能惡化，甚至向上提升，顛覆慢性腎臟病無法逆轉、難以有效治療的傳統認知。

吳麥斯解釋，該藥主要透過改變整個腎臟環境，阻止發炎等情形，並修復損壞的組織，藉以達到避免腎功能惡化，甚至使狀態回復的效果，人體臨床試驗第1、2期一起進行，預期明年第一季結束前可完成，將朝研發細胞治療藥物方向發展。

北醫細胞治療與再生醫學研究中心特聘教授兼主任黃彥華提及，目前該校也正在研究齒槽骨自體細胞再生治療，可望協助需要的植牙病人。

另外，台北醫學大學校長林建煌表示，北醫大也規劃自體NKT細胞癌症治療與間質幹細胞的困難傷口癒合臨床試驗，預計今年底開始收案。

細胞治療是未來醫學發展重要方向之一，衛福部9月初發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，開放6項細胞治療技術，且已研擬「再生醫療製劑管理條例草案」，將進一步立法，可望縮短再生醫療製劑上市期程，並加強安全監控。