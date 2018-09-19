山竹發威 尚武港沉船完成清運

2018-09-19 17:05

［記者陳賢義／台東報導］受到強颱「山竹」外圍環流影響，南迴海域15日不僅飆颳水龍捲，大武尚武漁港更發生阿甘號沉船、漁筏損害嚴重，歷經3天的打撈清理，初步完成船體清運，台東縣環保局將持續進行污染區域的監控及後續清理；立委劉櫂豪也向農委會爭取專案救助，期減輕漁民負擔，農委會將比照「遭難漁船筏救助要點」研議專案救助方案。

山竹造成阿甘號沉船，環保局配合海巡署第13岸巡隊大武安檢所人員拉起封鎖線，使用吸油棉索進行油污圍堵，限縮污染範圍於岸際，防止2次污染發生，漁民哀嘆連連，而劉櫂豪隔日也在山竹引發水龍捲造成大武尚武漁港漁筏損害嚴重，立即前往港區了解並慰問當地漁民。

為減輕漁民負擔及加速重建，劉櫂豪向農委會力爭專案補助。劉櫂豪表示，山竹雖未直撲，但是台東仍處於暴風圈範圍，尤其尚武因颱風外圍環流形成水龍捲，造成漁船筏被強烈氣旋摧毀，初估受損船筏達38餘艘，影響漁民生計甚鉅，盼能藉由專案救助，幫助受災漁民走出窘困。

劉櫂豪說，依據農業天然災害救助辦法，天然災害係指颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流、旱災、地震等，尚武漁港遭水龍捲侵襲已可納入救助範圍。唯因救助辦法未涵蓋受損漁船的補助，因而向農委會專案研議救助機制，以幫助受損漁民減輕負擔，農委將比照「遭難漁船筏救助要點」第4點規定，除了接受政府補助保險費投保漁船保險者，以保險金救助外，餘未滿5噸船筏，每艘救助1萬元。另也強調，因應氣候驟變，政府及民眾應對天災預防提高應變心態，強化應變機制，將損害降到最低。