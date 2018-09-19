全球熱愛生命鬥士齊聚高醫 4生獲助學金

2018年全球熱愛生命獎章及抗癌圓夢助學金得主今送愛到高醫。 （記者方志賢攝）

2018-09-19 17:20

〔記者方志賢／高雄報導〕2018年全球熱愛生命鬥士齊聚高醫，分享生命之愛，活動還頒發抗癌圓夢助學金給高雄4名抗癌鬥士，其中洪坤樺罹癌4年多，經歷6次化療及30次放射治療，幾乎以醫院為家，她期許自己勇敢站起來幫助更多人，立志成為社工師。

周大觀文教基金會邀來自台灣、日本、中國、美國、印度、芬蘭等國熱愛生命的勇士送愛到高醫，高市社會局長姚雨靜、立委管碧玲及高醫副院長莊萬龍頒贈「抗癌圓夢助學金及獎狀」給洪坤樺、陳姿蓉、洪承琳及陳志豪4名抗癌鬥士。

高市中山國中3年級的洪坤樺，小學5年級時因一場意外跌倒，檢查出惡性骨肉瘤，經歷多次化療及放射治療，沒想到1年後又發現癌細胞移轉肺部、右小腿。

洪坤樺幾乎以醫院為家，她告訴自己，在醫院得到許多貴人幫助及鼓勵，讓她有勇氣面對病痛考驗，她希望自己努力念書，未來當個熱心助人的社工師。

高市三民家商幼保科的陳姿蓉，升國3暑假因身體不適求醫確診為腦癌，歷經2次開腦手術，甚至因視神經受損，左眼失明的打擊，但她沒有因此喪志，仍勇敢的活出生命。

民族國小二年級的洪承琳，由父親代表領獎，她去年10月不適就醫，經歷腦中風，在加護病房住了4個月，後來又繼續與急性骨髓白血病抗戰， 但她不改樂觀的個性，捐出最心愛的頭髮助人，是位「血癌正向小天使」。

高市鳳山高中3年級的陳志豪，由小兒麻痺的身障媽媽撫養長大，因家庭經濟不佳，他半工半讀，有一天右胸劇痛，就醫檢查罹患生殖細胞癌，他勇敢抗癌，希望未來能開家快樂小吃店，維持家計，也帶給別人快樂。

2018年全球熱愛生命獎章得主為荷台傳愛夫妻唐睿謙、林士琪，西班牙的截癱國會議員巴紐、烏克蘭輪椅模特兒亞歷珊卓．庫塔斯、印度孤兒之母辛杜泰．薩普卡爾、日本的喜憨鋼琴天使川嶋絢、中國的肌肉萎縮作家刁豔華等18人。