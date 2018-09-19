醫病》腳踝扭傷治療無效 診斷為椎間盤突出引起「神經根痛」

復健科主任劉建廷說，臨床診斷時會請患者平臥做直腿抬高試驗。（台北慈濟醫院提供）

2018-09-19 15:50

〔記者邱書昱／新北報導〕 一名16歲高中女生在100公尺短跑後，右腳踝感到疼痛，起初以為是腳踝扭傷，經過中西醫治療等都沒有效果，轉至台北慈濟醫院就診，檢查後不只腳踝，從右膝、小腿到腳底都感到酸痛，這才發現是椎間盤突出引起的「神經根痛」，經過物理治療和核心肌群訓練逐漸痊癒。

復健科主任劉建廷指出，「神經病變痛」是周邊神經或中樞神經病變所引起的疼痛，最常見的是椎間盤突出造成的「神經根痛」，這位患者在短跑衝刺時，下肢受力增加之外，背部也承受很大的壓力，可能導致椎間盤損傷及神經根痛加劇。

劉建廷也說，椎間盤突出的典型症狀是下背或臀部出現酸、麻、痛的感覺，由腰部延伸到大腿及小腿，不少的病人症狀表現並不典型，只有下肢出現局部疼痛，沒有明顯下背或臀部疼痛，容易誤以為是腳的問題。

劉建廷說明，臨床診斷時會請患者平臥做直腿抬高試驗，兩腳伸直分別舉高，如果疼痛的腳抬高未達到正常腳的高度即感覺緊繃或痛或麻，就要懷疑神經根痛的可能。

目前針對椎間盤突出的治療已相當進步，劉建廷表示，大多數初期症狀的患者經過治療可以痊癒，而少數患者劇烈疼痛無法緩解，或是保守治療3個月無效，可以考慮接受外科手術治療。

劉建廷建議，平常正確坐姿、避免搬重物，並加強核心肌群肌力訓練，預防椎間盤受傷，若是長期痠痛影響生活品質，背痛伴隨腳麻、腳痛，應立即就醫檢查，及早治療才能杜絕後患。