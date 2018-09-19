人在他鄉怎麼替爸爸慶生？ 美術博士黃士純這樣做…

國立台中教育大學美術系副教授黃士純（右二）用回鄉開處女展獻給爸爸黃廷章（中）當生日賀禮，縣長邱鏡淳（左二）、縣府文化局長張宜真（右）、文化局機要秘書謝一如（左）獲悉，對他們的父女情緣都豎起大拇指。（記者黃美珠攝）

2018-09-19 16:36

〔記者黃美珠／竹縣報導〕人在他鄉的遊子如何替父親慶生、給父親驚喜？國立台中教育大學美術系副教授黃士純選擇開個人畫展，用畫作感謝爸爸為她啟蒙、引領她踏入藝術創作的天地，也期待她的畫如人，讓她縱然無法常常承歡老人家膝下，也能讓爸爸從她的畫作中看到她的「大心」，隨時嘴角上揚。

黃士純說，美術老師退休的爸爸黃廷章9月底就要過83歲生日了。她3歲起拿畫筆，4、5歲就開始對外參加比賽且屢獲佳績。

國立台灣師範大學美術系畢業後，專攻國畫的黃士純以全國第一名的表現拿到教育部公費獎學金留學日本，最後取得日本女子美術大學美術博士，後來也在大學當起美術老師，專門教授水墨畫、重彩畫、膠彩畫等東方媒材的創作、東方美術史及藝術賞析等理論課程，能有今天，都是爸爸的啟蒙和影響。

但隨著赴外留學、回台拿起教鞭，忙碌的授課和創作生活，讓她無法常常承歡父親膝下。

因為爸爸住得很靠近新竹縣美術館，走路就可以到達。黃士純於是起心動念，決定要用回鄉開個人的處女展作為父親的生日禮物，讓爸爸想念她時就可以去美術館看她的畫作，她也有機會用自己的筆觸向爸爸撒嬌、說愛。

不過，黃士純的這場處女展還另有看頭。

她刻意選用生活中常見的九重葛、杜鵑、松、竹、梅等花、鳥為創作主題，透過毛筆與國畫傳統顏料的「合作」，加上她細膩的勾勒工法等，顛覆水墨畫傳統非黑即白、不然就是灰撲撲一片的刻板印象，讓水墨畫也展現出猶如水彩等其他畫法五彩繽紛的「春天」模樣外，更使前述生活一隅瞬間成為能跟「網美」一起入鏡的風景。

40多幅創作，有不少強調水墨畫作也能呈現五彩繽紛的色澤，加上花、鳥、肖像的元素，粉嫩的畫面讓人很有「公主」fu ，很能抓住年輕美眉的眼珠。但仔細探究會另外發現她要呈現的卻是某些傳統詩詞的意境，看畫的同時就在聽故事，引人入勝。

有的作品還以棉布、麻紙、絹布替代傳統畫紙，更平添創作的難度，讓人對她創作的能力忍不住豎起大拇指。

這場「心凝形釋」創作展即日起在新竹縣政府文化局美術館展到10月7日，縣長邱鏡淳今天也特別到場逐幅欣賞、靜心聽黃士純的細細解說，當面預約下一次的黃廷章、黃士純父女聯展，讓更多人看到這對父女一輩子的藝術情緣。

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