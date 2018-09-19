等不及交通部補助措施 旅遊業者搶先推出樂齡優惠

2018-09-19 16:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕等不及交通部的樂齡補助，旅遊業者先行推出樂齡優惠救國旅！旅遊業者易飛網表示，去年國內旅遊人次近5年來首度衰退，為響應政策推廣，先行提供優惠「補貼」樂齡族參加國旅，3天2夜馬祖行程直接下殺67折，樂齡族揪團湊滿15人，就送1人免費出遊。

交通部長吳宏謀表示，銀髮族週一到週四時間比較有彈性，目前交通部內部正在研議合適的方案，畢竟秋冬是國人旅遊旺季，他也要求觀光局要加速討論，但還沒決定要何時上路。

據觀光局統計，去年國內旅遊僅剩1.83億人次，是近5年來首度負成長，加上今年7月年改政策上路，國內旅遊業者認為國旅市場情勢將會更加險峻。易飛網表示，為響應政策推動，提振國旅市場，將搶先推出專案「補貼」樂齡族揪團參加國內旅遊，瞄準樂齡族心中最佳旅遊目的地馬祖推出3天2夜行程，6000元有找，樂齡族民眾揪團湊滿10人每人優惠300元，湊滿15人送1人免費。

另外，易飛網也推出台灣東北角一日遊的樂齡優惠，加購價只要199元。

根據易飛網統計，國內45歲以上民眾心中「國旅最佳旅遊目的地」，由馬祖連續2年奪下第一，因馬祖地區人文地景獨特、在地特色美食老酒麵線、紅糟料理等相當受到歡迎，其中超過6成民眾規劃國內旅遊首選馬祖。易飛網副總經理張瑞琳表示，馬祖旅遊深受「退休族」及「樂齡族」喜愛，因此這次專案搶先推出馬祖行程，希望帶動國旅市場熱絡。

張瑞琳表示，期待未來政府單位推動國旅相關政策及補貼，屆時視實際優惠方案，再將補貼回饋給消費者，希望政府及旅遊業者祭出的各項方案，能夠刺激國旅市場重返榮景。