吞降血壓藥又吃柚子 貢寮女里長開會倒地

新北市貢寮區1名女里長，服用降血壓藥後吃柚子，開會時血壓過低，當場冒冷汗、昏眩倒地。（記者林欣漢攝）

2018-09-19 15:18

〔記者林欣漢／新北報導〕中秋節應景吃柚子，如有服用藥物的民眾要多加注意，新北市貢寮區1名女里長，服用降血壓藥後吃柚子，開會時血壓過低，當場冒冷汗、昏眩倒地，藥師提醒，降血脂、降血壓等藥物，會與柚子或葡萄柚產生交互作用，提高藥物血中濃度，使毒性增加，可能導致血壓過低、暈眩，嚴重還會造成缺血性心肌梗塞。

貢寮區仁里里長吳勝福指出，開會時他親眼目睹這名女里長一直冒冷汗，當場暈眩，送醫發現女里長吃降血壓藥又吃柚子，導致藥效增強，衛生所指除了女里長，貢寮昨天也有5、6名長輩因為同樣狀況就醫，呼籲有服用降血壓的長輩，千萬不要多吃柚子。老人家不喜歡浪費，覺得種太多不吃可惜，兒女一定要幫忙注意。

貢寮區衛生所澳底醫療救護中心藥師汪慧蘭表示，服用降血脂、降血壓、安眠藥、抗心律不整等藥物後，若再吃柚子或葡萄柚，會產生交互作用，提高藥物血中濃度，毒性增加，增加血壓過低、心跳過快等不良反應發生的機率，提醒民眾有吃特定藥物，就盡量不要吃柚子或葡萄柚，若有相關疑問，服藥前最好詳閱藥品說明書或詢問專業醫療人員意見。相關資訊也可上財團法人藥害救濟基金會或臉書「聰明用藥健康吃」查詢。