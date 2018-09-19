台科大原住民青年 首度前進部落學傳統工藝

台科大資工系高振瑋（右）、企管系胡迦勒（左）學習做銅門刀，展示銅門刀製作過程。（台科大提供）

2018-09-19 14:57

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣科技大學原住民青年社25名學生，前進花蓮太魯閣族銅門部落，與兒路創作藝術工寮合作，首度前進部落做田野調查學習，學習太魯閣族文化，參與各項傳統工藝的製作，學習如何織布、鑄刀、口簧琴、藤編等，傳承逐漸流失的原民文化，並把所學工藝融合當代元素，打造圖騰編織的親子背包、木製造型刀架等別出心裁的創意作品，為傳統原住民工藝帶來新的面貌，即日起至9月23日在台科大國際大樓一樓舉辦學習成果展。

台科大校長廖慶榮表示，台科大學生實作能力強，喜歡動手做，也有豐富的設計能量，學生們透過實際探訪部落，不僅學會珍貴的傳統原住民工藝技術，更發揮專長打造實用又具設計感的作品，是很難得的學習體驗，也讓部落工藝有了不一樣的創新想法與活力。

台科大學生將部落的傳統織布，製成一款多用途的親子背包，可以自由拆卸、組裝成三種不同揹法，配合家庭出遊的人數及情境自由搭配使用。此外背包內也配置由織布做成的圍兜兜及織帶奶嘴，方便外出照護嬰幼兒，設計相當實用美觀。

來自阿美族的台科大企管系學生阿祁莫伊‧巴奈表示，第一次學習織布，發現織布過程其實很繁瑣，從綁線、繞經線到用梭子開始織，每個步驟都要細心處理，織出來的布才會平整。除了學習織布並參與設計背包，對阿祁莫伊‧巴奈來說，深入部落學習讓自己對自身文化更有認同感，也開始反思未來還可以做哪些努力回饋部落。

台科大學生也向部落裡的師傅學習製刀，不畏過程的高溫及磨刀的辛苦，親手打造銅門刀，並且設計一座木製刀架，刀架上以造型木偶模擬製刀的各個步驟，展現出銅門刀的文化及製作精神。

參與銅門刀架製作的台科大資工系高振瑋來自阿美族，高振瑋表示，以前參加部落活動經常接觸刀具，但從來沒有自己做過刀，這次花了整整一個禮拜向老師傅學習打鐵煉鋼，將長方形的鐵塊，透過高溫切型，並反覆使用砂輪機磨刀、敲平等步驟，最終成功打造鋒利的銅門刀，過程中經歷高達一千多的高溫，相當辛苦，因此與同學們共同發想將整個製刀過程融入刀架，讓刀架更添意義，也藉此保存銅門刀的文化與工藝。