睽違8年 台中至澎湖藍色公路再現

睽違8年之久，台中至澎湖藍色公路重新恢復交通。（記者劉禹慶攝）

2018-09-19 14:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台中至澎湖藍色公路，在暌違8年之後，今日由中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁領軍，率領旅行同業踩線團，搭乘滿天星1號，以包船形式重新連接藍色公路，明年3月更將申請定期航線，拓展澎湖對外海運交通要衢。

今年台中舉行花卉博覽會，澎湖則有世界最美麗海灣組織年會，2縣市相互結合，推出系列優惠套票，希望能讓遊客及民眾享受山與海的對話，雖然因秋冬海上風浪變化莫測，主要仍是仰賴空運為主，但海上藍色公路也在中斷8年後，今日傳出旅行同業踩線團的喜訊，為雙方更密切交流定下良好基礎。

原本台中至澎湖航線有海洋拉拉號經營，但8年前海洋拉拉號因不敵台灣海峽強烈風浪，傳出船艏受損後停航至今，使得澎湖剩下馬公至布袋、龍門至布袋及馬公至高雄、台南至東吉等海運對外航線，今日包機試航後，可望再添龍門至台中新航線，全程約需2.5小時，但世界最美麗海灣組織年會期間，顧及海上風浪大，可能無法雙向載客。

澎湖縣長陳光復對於新闢台中至澎湖航線相當重視，今日前往龍門碼頭歡迎首發團成員抵澎，認為澎湖有馬公至布袋、龍門至布袋客輪載客，每年約有20萬人次客源，若新增龍門至台中客輪航線，可望再增加10萬人次，對於澎湖觀光有相當大助益，因此將力促明年3月成為定期航班，能來回載運遊客。