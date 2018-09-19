台灣首次！65部共2534歲古董經典車 與竹市古蹟相遇

65部古董經典車一次看個夠！加起來2534歲的65部古董經典車即日起到21日在竹市的七大古蹟建築群展示，難得的古董車遇上古蹟群，市長林智堅邀請市民來參觀拍照，22日及23日還有古董車遊竹市的活動。（記者洪美秀攝）

2018-09-19 15:25

［記者洪美秀／新竹報導］台灣有史以來第一次！65部、加起來2534歲的古董經典車齊聚新竹市！喜歡古董經典車的民眾，即日起到21日可在竹市舊城區與這些古董車相遇，除可與古董車拍照，還可與竹市舊城區古蹟群一起入鏡，體驗竹塹古城的經典風貌。

新竹市「Viva Retro 2018 台灣．新竹經典車會」今天起到21日在竹市舊城區7大古蹟群展出，市長林智堅今天也化身為古董車迷，搭上已有60多年歷史的古董老車，打開古董車前擋玻璃，感受古典經典風，邀請市民來走訪竹塹舊城區，在古蹟建築前與這些經典古董老車來場約會。

林智堅說，這是台灣首次結合大型古蹟與古董車兩大珍貴文化財的經典車會，將有超過60部經典車走出收藏家車庫，在竹市古城的豐富歷史建築前展出，這些古董車穿梭古蹟群，展現台灣獨有的舊城風景。

活動發起人、迪特博瑞公司創辦人蘇柏瑞說，他想舉辦一場具有「台灣特色」的經典車會，而竹市豐富的文化底蘊正是吸引他在此舉辦大型經典車會的主因，歷史建築與經典車都紀錄了人類文化的發展與故事，希望能藉由結合古蹟重現歷史場景的規劃，凝聚民眾對經典車的熱情，並建立經典車文化的舞台。

活動執行長王永俊說，為此活動，他造訪竹市多次，挖掘許多城市之美，讓他愛上這個城市，這次活動他要將65部的「行動藝術品」融合在美麗的古蹟裡，讓經典遇上歷史；這次展出超過40歲的車輛有40部，而65部車子加起來有2534歲，很多都是名人珍藏的古董車，能在竹市一次看到，是台灣前所未有。

林智堅說，經典車迷對珍愛經典車的年份、款式都很清楚，即日起到21日，在91歲的新竹州廳、93歲美術館、85歲影像博物館和105歲新竹火車站前，都會展出各具時代意義的經典車輛，邀請民眾來遇上古董經典車。

城銷處長顏章聖說，活動期間，每天都有6到7輛經典車展示在舊城區，城銷處也推出3日限定舊城小旅行，結合飯店業者提供住房優惠，由專業導覽員帶著大家逛古蹟、賞經典車，歡迎全國民眾週末來到新竹市，感受經典與歷史結合的復古風情。

另22日在228公園有復古市集，23日經典車會集結在兒童探索館後方停車場，出發巡遊市區，歡迎市民穿著復古服裝一起來拍照，詳情可洽網頁。

難得的古董車遇上古蹟群，市長林智堅邀請市民來參觀拍照。（記者洪美秀攝）

加起來2534歲的65部古董經典車即日起到21日在竹市的七大古蹟建築群展示，市長林智堅邀請市民來參觀拍照。（記者洪美秀攝）

65部古董經典車一次看個夠！市長林智堅邀請市民來參觀拍照。（記者洪美秀攝）

加起來2534歲的65部古董經典車即日起到21日在竹市的七大古蹟建築群展示。（記者洪美秀攝）

65部古董經典車一次看個夠！加起來2534歲的65部古董經典車即日起到21日在竹市的七大古蹟建築群展示。（記者洪美秀攝）

22日及23日還有古董車遊竹市的活動。（記者洪美秀攝）

難得的古董車遇上古蹟群，22日及23日還有古董車遊竹市的活動。（記者洪美秀攝）

65部古董經典車一次看個夠！加起來2534歲的65部古董經典車即日起到21日在竹市的七大古蹟建築群展示。（記者洪美秀攝）