AI分析IPO創首例 大學教授搖身變股神

高雄大學教授黃健峯、張志向運用人工智慧（AI）技術分析IPO。（記者蔡清華攝）

2018-09-19 14:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學教授黃健峯、張志向運用人工智慧（AI）技術分析台灣歷年發行數千檔的IPO，發現倘若掛牌第1天下跌就該立即出脫持股，反之則可期待後續漲勢，但以1個月為限，該研究成果發表於SSCI國際期刊「Investment Analysts Journal」並獲選為年度唯一最佳論文。

黃健峯表示，近年來人工智慧廣泛運用研究金融領域，預測股價、投資組合等，但用以探究台灣歷年發行IPO（Initial Public Offerings，首次公開募股），他與張志向可說是創全球首例。

張志向解釋，比起一般股票的次級市場，利用IPO進行實證分析更能精確地分析投資人行為是否出現處分效果，因為多數IPO投資人的持有成本為承銷價，一旦上市後股價大於承銷價，即可反映出投資人處於贏家狀態，反之則是輸家，這也給了他們很好的研究路徑。

黃、張以從1990年至今，台灣（數千檔）IPO總體市場資料，包括成交價、成交量、報酬率、股民進出場等數據進行分析，當IPO的周轉率高（低）意謂頻繁交易（交易冷清），從中印證股民買賣交易的「處分效果」，處分效果是指投資人偏好確定利得及趨避確定損失，意即投資人總是迫不急待地把贏家股票賣太快，卻因不想虧損，把輸家股票持有過久而導致慘賠。

張志向提醒，多數投資人不具備證券分析專業，以致常犯了「買好公司的股票，而不是買會賺錢的好股票」的錯誤，因為財務指標良好、市場評價正面的「好公司」，往往股價已被高估，再進場時不一定會獲利。