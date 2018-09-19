北市辦節能競賽 鼓勵用電戶省電拿獎金

2018-09-19 14:28

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府今年推行台北節電新文化運動，從社區、醫療學校、旅館業、運輸業等都是推廣對象，資訊局宣布舉辦IoT節能競賽活動正式，提供獎金50萬元，鼓勵各機關、學校、公司等用電大戶參與，競賽以媒合台北市廠商與用電戶組成團隊參賽的方式進行，盼廠商及用電戶都能節省用電。

資訊局指出，這次辦理IoT節能競賽主要目的，是協助廠商導入及運用資通訊科技系統及設備，規劃至少節省10％電力可行方案，並透過能源大數據資料庫及能源技術服務系統（Energy Service Company, ESCO）模式，產出最佳化節能方案，提升台北市的整體節能成效，加速智慧城市建設進程。

資訊局說明，競賽會媒合廠商及用電戶組成參賽團隊，參賽團隊必須導入並運用資通訊科技系統、設備及其他節電相關產業技術結合於用電戶端，提出最佳化節電方案參加競賽，獲勝團隊將可機會獲10萬元、6萬元以及3萬元獎金或禮券，不僅鼓勵有興趣切入能源節電系統的廠商加入，若有興趣但找不到合作廠商者，還是能報名，並由資運局協助媒合。

資訊局表示，節能競賽從9月19日至10月12日開放報名，而9月28日、10月9日將舉辦2場IoT節能推廣研習會，有興趣者可至活動網站：http://智慧節能.taipei查詢並報名。