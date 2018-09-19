i郵箱全年無休超便利 暨大設點師生直呼「揪甘心」

南投郵局於國立暨南國際大學設置「i郵箱」今正式揭幕運作。（記者佟振國攝）

2018-09-19 14:24

〔記者佟振國／南投報導〕哎唷～怎麼這麼方便啊！因應電子商務及物流發展新趨勢，南投郵局今天正式在擁有近7000名師生的國立暨南國際大學成立自助領取及交寄包裹的無人化服務設施「i郵箱」，不僅24小時全天及全年無休，郵寄費用每件還比郵局臨櫃便宜10元，便利、優惠兼具，讓師生直呼「揪甘心」！

國立暨南大學為南投縣最高學府，現有近7000名師生，因位在埔里鎮郊區，過去同學要郵寄包裹，得自行騎車到市區郵局交寄，十分不便，也有不少包裹郵寄至校方總務處文書組，增加人員工作負荷。

南投郵局繼在縣內的南投三和、草屯、埔里郵局與集集火車站建置4座「i郵箱」，第5座今天於暨大正式啟用，也是縣內第1座大學校園內的「i郵箱」。

南投郵局局長李木順表示，暨大「i郵箱」配置40個大小包裹收寄格，可交寄、領取20公斤以內的國內一般包裹，最多不超過70元，而且每件收費還比郵局臨櫃交寄便宜10元，只要填妥託運單，刷讀託運單條碼，依郵件大小選取儲格，以自備悠遊卡繳費，將郵件放入開啟的儲格內關妥再領取憑證即可。

校外的家長、電商業者同樣能郵寄20公斤內的包裹到「i郵箱」，收件人於收到郵局的簡訊後於3日內完成領取，而且全天24小時及全年無休，不擔心錯過郵局營業時間，自助服務也保有取件隱私。

李木順指出，南投幅員遼闊，除了現有5座「i郵箱」，又建置7座，預計10月啟用，而全縣有42個郵局支局，扣除硬體設備不足無法設置的2個支局，目標是明年完成建置。