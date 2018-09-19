從高普考看趨勢 技術類需人多、行政類員額減

2018-09-19 13:42

〔記者劉力仁／台北報導〕從高普考看趨勢，用人機關開缺逐年緩步減少，但技術門檻高的技術類科越來越多，考生若要進入公部門工作，從建築、獸醫、農機、採礦等技術類科準備，機會更大。

各政府機關每年提報公務員缺額給考試院，考選部再依據缺額多寡，決定各類科每年錄取人數；考選部長蔡宗珍表示，這三年來各機關開缺名額緩慢減少中，這意味著國家公務人力越來越精進，透過這幾年的觀察，技術類科開考的類科數緩慢增加，但因技術類科高專業，門檻高，所以報考總人數並沒有增加；至於行政類科的開缺類科則略為減少，考選部正研究原因。

少子化之外，用人機關開缺名額少，也會影響報考意願。蔡宗珍表示，今年公務機關開缺4891人，去年公務機關開缺5240人，因為今年有855人同時錄取高普考，所以今年也增額錄取855人，總數為5409人。

今年高考三級錄取率最高前五名為公職建築師（錄取率100%）、公職獸醫師（錄取率51.43%）、農業機械（錄取率40%）、採礦工程（錄取率40%）、航空駕駛（錄取率31.82%）；高考三級錄取率最低前五名為觀光行政（選試英語，錄取率1.68%）、食品衛生檢驗（錄取率2.74%）、史料編纂（錄取率2.78%）、法制（錄取率3.07%）、文化行政（錄取率3.63%）。

錄取率高的高考三級建築師類科，錄取率100%，蔡宗珍表示，這類高錄取率的技術類科，應考者必須經過重重專業門檻篩選，最後被錄取者多是經過長期養成的專業人才，錄取率雖高，但競爭激烈，上榜相當不容易。