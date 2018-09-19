政院消保處調查：中秋月餅2成7漲價

行政院消保處表示，依今年蒐集量販店、超市及便利商店的月餅型錄價格，並與去年相同品項價格相比，有2成7月餅價格上漲。圖為月餅示意圖。（資料照）

2018-09-19 13:35

〔記者李欣芳／台北報導〕本週末是中秋連續假期，行政院今天召開「穩定物價小組」會議，行政院消保處在會中表示，依今年蒐集量販店、超市及便利商店的月餅型錄價格，並與去年相同品項價格相比，有6成3月餅價格不變，另有2成7月餅價格上漲，且其中有9成3漲幅在1成以下，今年月餅價格尚稱平穩。

消保處呼籲消費者，各通路推出不同口味、樣式及價格的產品，且有訂購優惠或促銷方案，提醒消費者多方比較、聰明消費。

中秋節將至，行政院副院長施俊吉今天日召開「穩定物價小組」會議，關心節前應景農產品供應情形及「0823水患」後的復耕復養狀況。施副院長責成農委會、行政院消保處等相關部會，密切注意0823水患後應節物資供應量及價格變化，並協助農民降低因農作物遭受天然災害侵襲所產生的損失，強化防範未來天候影響的因應措施。

施俊吉表示，目前各種農產品供應充裕，但若發現異常，請農委會務必妥為查處，也請依市場需求適時啟動多元蔬菜調配措施，充裕批發市場貨源、穩定價格，以提供多元選擇，確保國人歡度佳節。

今天會議包含農委會報告「中秋節民生物資價格情勢與因應」與「近期農產品復耕復養情形及蔬菜供應穩定措施」，以及行政院消費者保護處針對「中秋節月餅價格變動情形」進行報告。

農委會表示，中秋節為我國3大傳統節日之一，國人習慣團圓烤肉，故當令的文旦柚、茭白筍、玉米、甜椒、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等應節產品需求增加。為充裕供應各類農產品，該會已參考往年供應量及近日價量供需情形，適時調配供應市場貨源。