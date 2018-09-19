多功能防災頭套贈小一新生 保護人身安全

2018-09-19 13:27

〔記者王駿杰／竹市報導〕 防災教育從小開始！台灣位於歐亞板塊交接處，有感地震頻率高，為落實防災避難教育，新竹市消防局與市政府為小學學童設計「防災頭套」，今天在港南國小舉行「國小一年級新生防災頭套頒贈儀式」，由副市長沈慧虹代表頒發頭套給本市各公私立國小一年級學童，希望地震發生時頭套能發揮保護作用，保障學童生命安全。

沈慧虹指出，市府今年購置6千多份的防災頭套，除了延續往年頭套的多項功能，更在上面印製地震保命三步驟，藉此提醒學童「趴下、掩護、穩住」是地震發生時保護自己的重要動作，學童每天使用頭套，會因為看到圖案而不斷複習，使災害發生時便能立即做出正確動作。

沈慧虹說，市長林智堅上任以來不遺餘力推動教育、親子相關政策，推動「新校園運動」改造老舊校舍，並提升公立及非營利幼兒園名額、提供育兒津貼等措施，打造優質教養環境，更透過推動城市綠地、兒童醫院、兒童探索館等建設，打造幸福兒童城市，要讓竹市的年輕爸媽無後顧之憂，放心努力打拼。

消防局長李世恭表示，林智堅重視平時教育及防災宣導，讓學童學習正確的避難應變能力，加上防災頭套可提供學童於地震發生時保護頭部，防止遭掉落物品砸傷頭部，也讓雙手可以空出來幫助避難逃生，才能有效保障學童的生命安全。